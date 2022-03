Martinique : un nouveau guide recense toutes les plages de l'île

"Je tiens à remercier Sabine Beauchaint et Sophie Sorrente pour m'avoir donné l'opportunité de travailler à l'Office du tourisme, car ces mois ont changé ma vie.



Entre février et en juin, j'ai travaillé très dur. Pendant la journée, je me rendais à l'OT et le soir, je travaillais sur le manuscrit jusqu'à très tard dans la nuit.



Le week-end, je me levais à 5 heures du matin pour me rendre sur autant de plages que possible. Je prenais des photos du lieu, je prenais des notes pour le décrire et comme je suis un amoureux de la faune marine, je faisais du snorkeling afin de donner des détails sur les fonds marins

"Le guide comprend toutes les plages de l'île, il est complet. Sur chaque page, il y a une photo du lieu, une carte et les informations justes et précises sur chaque lieu : description, accès au lieu, services et activités proposés

le voyageur puisse se faire une idée de toutes les plages de l'île et décider de celles qu'il doit inclure dans son itinéraire sans perdre trop de temps à lire