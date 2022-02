B&B Hôtels s'implante en Martinique

Pour la toute première fois, la chaîne hôtelière B&B HOTELS s'installe dans les Outre-mer en ouvrant un établissement à Fort-de-France, en Martinique.



L'hôtel classé 3 étoiles et exploité en franchise, est situé dans la Marina de l’Étang Z’Abricots et propose 71 chambres dont plus de la moitié avec vue mer, une salle de sport, un bar lounge et une piscine.



Il dispose également d'un parking privatif de 53 places, ainsi que de bornes de recharge électrique.



A noter que le Groupe compte poursuivre son développement dans les DOM-TOM en ouvrant un hôtel à Saint-Pierre de La Réunion d'ici fin 2022.