Maurice, Madagascar, Seychelles : Air Austral renforce son programme

Au départ de Paris Charles-De-Gaulle vers l’Aéroport Roland Garros à La Réunion :

Au minimum un vol quotidien opéré en Boeing 777 sera renforcé par des vols additionnels en périodes de vacances scolaires. Jusqu’à 10 fréquences proposées chaque semaine.



Au départ de Paris Charles-De-Gaulle vers l'aéroport International de Dzaoudzi-Pamandzi à Mayotte :

Il y aura jusqu’à 4 fréquences par jour en période de forte affluence, opérées en Boeing 787.



Air Austral renforce également son programme des vols régional actuels au départ de La Réunion, vers Mayotte et l’île Maurice avec des vols additionnels en période de vacances scolaires :



Liaison entre l’aéroport de La Réunion Roland Garros et l'aéroport International de Dzaoudzi-Pamandzi à Mayotte :

Minimum un vol par jour et jusqu’à 15 fréquences hebdomadaires.



Liaison entre l’aéroport de La Réunion Roland Garros et l'aéroport International Sir Seewoosagur Ramgoolam de l’île Maurice :

Entre 15 et 23 rotations hebdomadaires, soit jusqu’à 4 vols par jour.