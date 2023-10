Maurice : les belles perspectives de Rogers Hospitality Malgré un léger ralentissement pour les fêtes de fin d'année, les réservations sont bonnes et les Français au rendez-vous

2023 a été marquée par le rafraîchissement de deux hôtels Veranda, la réalisation d'un second golf 18 trous sur le Domaine de Bel Ombre et de nouveaux projets pour réduire encore davantage l'impact des hôtels sur l'environnement

Rédigé par PAULA BOYER le Jeudi 5 Octobre 2023

"L'activité a redémarré très fort après le Covid. Depuis, les réservations rentrent bien. Nous observons seulement un petit ralentissement pour les fêtes de fin d'année. C'est d'ailleurs une tendance générale. Peut-être est-ce le contrecoup de la hausse des tarifs de l'aérien (+25 à 28 %), mais nous avons déjà des réservations pour février" .



C'est donc un panorama plutôt satisfaisant qu'a dressé, mercredi matin, à Paris,Thierry Montecchio, CEO du groupe hôtelier mauricien Rogers Hospitality, évoquant même une "année record".





b["Les Français sont au rendez-vous", précise-t-il. Pourtant, inflation oblige, comme les autres groupes hôteliers, Rogers Hospitality a dû revoir ses prix à la hausse. "Nous les avons augmenté mais moins que la moyenne de l'hôtellerie mondiale", souligne Thierry Montecchio.



Depuis sa fondation en 1899, le groupe Rogers s'est beaucoup diversifié. Il a aujourd'hui des activités entre autres dans l'aérien, la logistique, les services financiers, l'immobilier, les loisirs et l'hôtellerie. "Nous avons été un des premiers à nous intéresser au voyage" , rappelle Thierry Montecchio. Rogers Hospitality a vu le jour en octobre 2021, de la fusion des pôles hôtellerie et loisirs du groupe Rogers, avec pour ambition d'b[offrir des “mauments’ ’ ]b(un mot né de la contraction de « Maurice » et de « moment ») à ses visiteurs, autrement dit de leur faire goûter plusieurs facettes (pas seulement le côté lagon) de l'île Maurice en un seul séjour.



La vaste panoplie d’offres de Rogers Hospitality fait cohabiter l’hôtellerie de charme avec les marques Veranda Resorts et Kaz’alala et l’hôtellerie de luxe avec les établissements Heritage Resorts.



Veranda Grand Baie et Veranda Palmar Beach : un sérieux rafraîchissement Parmi les cinq hôtels de charme gérés à Maurice sous la marque Veranda Resorts, deux d'entre eux viennent de bénéficier d'un sérieux rafraîchissement.



Veranda Grand Baie, qui est le plus ancien de tous (il a 42 ans), pour commencer. Avec ses 94 chambres, ses trois restaurants, son immense piscine, il fait aujourd'hui briller l'architecture créole chic, au coeur du village animé de Grand Baie.



"Nous avons voulu une ambiance très Maurice plus raffinée qu'avant, sans pour autant augmenter le nombre de chambres afin de garder un côté intimiste" , souligne Thierry Montecchio.



Avec ses 77 chambres, le Veranda Palmar Beach, situé sur la côte est de l'île Maurice, se veut lui aussi une invite à plonger dans l’histoire et l'art de vivre local.



Son rafraîchissement a contribué à lui donner un charme tropical un peu rétro, grâce à un look type années 1970-80.



Heritage : le second golf, La Réserve Si Veranda Grand Baie est un 4 étoiles et Veranda Palmar Beach "un trois étoiles +" -comme le rappelle Thierry Montecchio-, il en va tout autrement des deux hôtels affiliés à la marque Heritage qui sont des cinq étoiles très raffinés, inspirés de l'héritage mauricien, dont raffolent les Britanniques qui en sont les premiers clients. "Ils en apprécient beaucoup la formule all inclusive. L'attractivité des formules tout compris va d'ailleurs se renforcer avec les difficultés économiques actuelles" , assure-t-il.



Fleurons du groupe hôtelier, ces deux cinq étoiles sont nichés dans le sud-ouest de l’île Maurice, au coeur du Domaine de Bel Ombre.

Etendu sur près 2500 hectares, entre montagnes et lagon turquoise, c'est une ancienne propriété sucrière qui abrite également une Réserve de biosphère de l'UNESCO



"Il est difficile de faire connaître tout ce que nous faisons à Bel Ombre" , insiste Thierry Montecchio.



Le Château de Bel Ombre, l'ancienne demeure coloniale construite sur le Domaine à la fin du XIXe siècle, s’est métamorphosée en un restaurant gastronomique réputé pour sa cuisine du terroir.



Le 5* Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort, élégant et raffiné, membre du réseau des Small Luxury Hotels of the World, plonge ses clients dans l’ambiance et le romantisme d’antan.



Moins classique, le Heritage Awali Golf & Spa Resort s’inspire des cultures mauricienne et africaine pour offrir à ses clients un univers chaleureux à la rencontre de l’île Maurice authentique. Une vingtaine de chambres -des chambres pour les familles- seront rajoutées l'année prochaine à cet établissement.



A côté de ces deux 5*, le domaine propose aussi une trentaine de villas de luxe ouvertes à la location. Et aussi un golf 18 trous de championnat, l'Heritage Golf Club du Château, qui figure dans le Top 100 mondial des Resorts golfique de luxe.



Rogers Hospitality n'a pas voulu en rester là : le groupe vient donc d'investir 20 millions d'euros pour créer dans un second golf, la Réserve Golf Links.



Situé sur les hauteurs du domaine, ce deuxième parcours de championnat (120 mètres de dénivelé) offre une vue panoramique dégagée sur l’océan et les montagnes environnantes depuis chaque trou. Il sera réservé exclusivement aux membres du club, à leurs invités et aux résidents d’Heritage Resorts.



Chaque étape de la réalisation a été soigneusement contrôlée, afin que ce golf puisse obtenir la certification GEO, la norme mondiale pour la conception et la construction de parcours durables.



Le Club House sera terminé seulement en novembre mais il est possible dès à présent de jouer à La Réserve. Ce second golf sera inaugurée officiellement en décembre.

Toujours plus d'initiatives pour l'environnement "Le golf La Réserve aura moins d'impact sur l'environnement que n'en avait le champ de canne qui s'y trouvait précédemment" , souligne Thierry Montecchio.



Logique. Depuis quelques années, la grande affaire du groupe Rogers et tout particulièrement de Rogers Hospitality, c'est i["de minimiser son impact carbone", ]i comme le dit Thierry Montecchio.



« Depuis plusieurs années , explique-t-il, nos hôtels ont multiplié leurs efforts pour offrir des séjours carbone neutre à leurs clients ». De nouveaux projets sont en gestation, notamment "le passage à l'électricité solaire qui, à terme, devrait fournir 80 % de la consommation des deux hôtels du domaine de Bel Ombre, le Telfair et l'Awali . "



"Nous sommes un peu en avance par rapport aux autres, mais tout le secteur hôtelier de Maurice doit travailler ensemble sur ces projets de protection de l'environnement" , conclut Thierry Montecchio. "Si nous sommes eco-responsables , insiste-t-il, notre environnement et notamment notre lagon, résistera mieux au réchauffement climatique".

