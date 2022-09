Appli mobile TourMaG



Ile Maurice : le Domaine de Bel Ombre (groupe Rogers) en plein expansion un deuxième golf - La Réserve - éco-certifié

C’est un territoire préservé, encore un peu sauvage et, à coup sûr, très authentique. Ce territoire, c’est la région de Bel Ombre, un bourg de 26400 habitants niché au sud-ouest de l’île Maurice. C’est là que le groupe Rogers, operateur entre autres du groupe hôtelier Heritage Resorts, a lancé, en mai dernier, la marque « Bel Ombre. Lamer. Later. Lavi ». Un slogan qui claque bien et dit l’ambition de devenir la référence de l’art de vivre tropical. Avec, en prime, la promesse d’un « art de vivre soutenable ».

Rogers Hospitality entend en effet placer cette région au cœur de son engagement dans la lutte contre les bouleversements climatiques. Un engagement dicté aussi bien par les convictions que par l’urgence. Non seulement le dernier rapport du GIEC est extrêmement alarmiste, mais selon le World Risk Report 2021, Maurice se classe au 27e rang des pays les plus exposés au changement climatique (sur 181 pays)



« Ce sujet, nous l’avions déjà à cœur, mais nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure », confie à TourMaG Thierry Montocchio, CEO de Rogers Hospitality. « Depuis un an, explique-t-il, nos hôtels ont décuplé leurs efforts pour offrir des séjours carbone neutre à leurs clients ».



Cette réduction des émissions de gaz à effet de serre passe aussi bien par celle de la facture énergétique, que par le développement des énergies renouvelables, les plantations d’arbres que par la consommation de produits alimentaires (fruits, légumes, gibier, poissons, volailles, etc.) issus en priorité de la région de Bel Ombre ou, à défaut, de l’Ile Maurice ou encore de l’Océan indien.



Plus question donc de mettre du saumon de Norvège sur les tables des restaurants ! « Les chefs jouent le jeu de cette mise en avant des produits du terroir , assure Thierry Montocchio, et nos clients sont très réceptifs à cette décision qui a aussi l’avantage de leur faire découvrir notre culture et notre gastronomie ».

Un modèle" inclusif" Cette politique est mise en oeuvre par tous les hôtels du groupe –aussi bien les Heritage Resorts que l’hôtel Veranda de Grand Baie, assure Thierry Montocchio que « 80 % de notre consommation alimentaire est désormais locavore ».



Et comme le groupe Rogers entend développer un « modèle inclusif », il veille aussi à intégrer à ses projets le village de Bel Ombre (2400 habitants). « Non seulement beaucoup d’habitants travaillent chez nous, mais nous sommes très actifs auprès des associations caritatives. Nous donnons, par exemple, la nourriture non consommée dans nos restaurants à FoodWise qui en fait profiter les enfants des écoles. Nous invitons aussi nos clients à faire des dons à cette association . »



Le domaine de de Bel ombre qui s’étend sur quelque 2400 hectares entre montagnes, forêts, plages et lagon turquoise, est évidemment un terrain d’élection idéal pour mettre en œuvre cette politique. Cette ancienne plantation sucrière doit pour partie sa splendeur au célèbre botaniste irlandais Charles Telfair qui a occupé les lieux au début XIXe siècle, y développant des innovations sociales et botaniques notamment. A partir de 1910, une usine sucrière devait donner un nouveau souffle à cette région alors spécialisée dans la culture de la canne à sucre, en y créant des emplois.



Aujourd’hui, le Château de Bel Ombre, l’ancienne demeure coloniale (une des plus belles de Maurice) construite sur le Domaine à la fin du XIXe siècle, s’est métamorphosée en un restaurant gastronomique réputé pour sa cuisine du terroir.



Depuis 2004, deux hôtels 5 étoiles inspirés de l’héritage mauricien, des villas haut de gamme et un parcours de golf 18 trous de niveau international ont été inaugurés à proximité. S’y sont ajoutés plus récemment 15 Kaz’alala , d’anciennes maisons d’employés de la sucrerie joliment rénovées dans le goût local (à partir de 110€ la chambre en Bb).

Le premier golf éco-certifié de Maurice D’autres Kaz’alala sont prévues dans les années à venir. Surtout, un deuxième golf - La Réserve- va ouvrir en 2023. Il sera « éco-certifié « Tout a été mis en œuvre pour réduire son empreinte écologique. Ce sera le premier golf durable de Maurice. Ouvert aux membres de son Club et aux clients des hôtels Heritage, il sera un des 100 meilleurs du monde », promet Thierry Montocchio.



Si, plus de deux siècles après sa création, le Domaine de Bel Ombre continue à transformer son héritage culturel en un art de vivre exceptionnel et désormais durable, chez Veranda, à Grand Baie, l’hôtel est en pleine rénovation.



« C’était notre premier hôtel il y a 40 ans. Il va passer de 3 à 4 étoiles (à partir de 125€ la chambre en Bb) et rouvrira en juillet 2023. Là aussi, insiste Thierry Montocchio, nous voulons faire ressortir le côté créole, garder l’authenticité tout en offrant plus de raffinement et de charme ».

