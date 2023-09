Ile Maurice – Veranda Resorts célèbre la réouverture de son hôtel de charme Veranda Grand Baie

Précepteur de l’hôtellerie de charme à Maurice, l’hôtel Veranda Grand Baie est idéalement situé. À la fois village de pêcheurs authentique et petite station balnéaire, Grand Baie est un point d’ancrage idéal pour apprécier la beauté naturelle et cosmopolite du Nord de l’île.Au Veranda Grand Baie , l’authenticité se retrouve jusque dans l’assiette. Surplombant la baie, le restaurant Food Comptoir offre un voyage gustatif à base de produits frais du terroir. À la table du restaurant de plage, fruits de mer et poissons frais grillés à la minute sont à la carte. Dans cet hôtel, le bar est sans nul doute l’endroit idéal où siroter un apéritif au soleil couchant, avec vue sur la baie parsemée de voiliers et catamarans.Côté bien-être, au Seven Colours , laissez-vous envelopper par la gamme de soins et de massages aux savoir-faire locaux et influences multiculturelles.