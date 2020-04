Médiateur du Tourisme et du Voyage : +50% de demandes en mars 2020

Toute l'équipe du Médiateur du Tourisme et du Voyage est mobilisée pour répondre aux demandes des consommateurs et des professionnels du voyage.



" Nous continuons à fonctionner, tous les juristes sont mobilisés, mais chacun travaille à distance et nous nous réunissons grâce aux visio-conférences pour les cas complexes" explique Jean-Pierre Teyssier, médiateur et président du Club des Médiateurs.



Une organisation qui impacte le traitement des demandes : "Dans ce cadre nous incitons à effectuer les demandes par internet, nous ne traitons plus les demandes postales actuellement" précise le médiateur.



La crise liée à l'épidémie de coronavirus entraîne une hausse de l'activité avec une progression de 50% des demandes de médiation pour le seul mois de mars 2020.



"Et cela va aller crescendo" anticipe Jean-Pierre Teyssier.



En effet la majeure partie des demandes de médiation concerne les problématiques liées à l'aérien. " Nous avons un sérieux problème avec l'annulation des billets non volés. Les transporteurs proposent un avoir sans base légale. Le Règlement européen 261/2004 exige le remboursement sous 7 jours" observe le Médiateur.