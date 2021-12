Mémorial de Verdun : ouverture exceptionnelle jusqu'au 31 décembre

Pour la première fois, le Mémorial de Verdun ouvre ses portes au public jusqu'au 31 décembre 2021.



Exceptionnellement, l'entrée sera gratuite pour les habitants du département de la Meuse les 24 et 31 décembre 2021.



Créé en 1967, sous l’égide de l’académicien et ancien combattant Maurice Genevoix, le Mémorial de Verdun propose sur les lieux des combats, un parcours de visite pédagogique.



Le musée propose une immersion dans la bataille de Verdun à partir de la figure du combattant, français ou allemand.



Plus de 2000 objets de collections, une multitude de photos inédites, des témoignages français et allemands et des dispositifs audiovisuels permettent de vivre l’expérience combattante de ces hommes venus de toutes parts.