Metavers : une start-up propose d'y organiser des événements

Les entreprises, en naviguant sur la plateforme, ont accès à des designs réalistes, comprenant des fonctionnalités événementielles globales, des interactions sociales plus fortes et des fonctionnalités plus orientées événement d’entreprise.



Autre point fort, cross-metaverse, à ce jour l'outil est déjà connecté à The SandBox et Decentraland et compte s'interfacer avec Spatial, Roblox et beaucoup d'autres,

En 2022, le metavers était le mot à la mode dans le secteur de l'innovation.Ce monde virtuel, grandement boosté par Facebook et ses investissements pharaoniques, est de moins en moins dans le coeur des attentions des médias et entreprises du monde entier, avec l'avènement de l'intelligence artificielle.Malgré tout, de nombreux acteurs croient toujours que cette innovation sera la prochaine révolution du web mondial, à commencer parEn effet, RLTY a décidé de créer et mettre en ligne son propre environnement 3D immersif. De plus, elle a sorti son l’outil cross-metaverse pour aider à la création et au déploiement des événements." explique le communiqué de presse.