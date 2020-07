Michael Thamm devient président de Costa Croisières Neil Palomba devient COO de Carnival Cruise Line

Michael Thamm, PDG du Groupe Costa et de Carnival Asie devient également président de Costa Croisières.Quant à Mario Zanetti, il est nommé Chief Commercial Officer de Costa Croisières.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 9 Juillet 2020

Costa Croisières annonce d'importants changements au sein de son organisation.



Michael Thamm, PDG du Groupe Costa et de Carnival Asie, prendra également le rôle de Président de Costa Croisières, tandis que Mario Zanetti est nommé Chief Commercial Officer de Costa Croisières avec effet immédiat.



Neil Palomba assumera le rôle de Vice-président exécutif et Directeur de l'exploitation (COO) de Carnival Cruise Line. " M. Palomba continuera à superviser la reprise des opérations de Costa dans les prochaines semaines afin d'assurer une transition dans de bonnes conditions tout en assumant progressivement ses nouvelles responsabilités " indique un communiqué de presse.



" La pause actuelle de nos opérations nous a donné l’occasion de d’analyser tous les aspects de notre activité, de la stratégie commerciale à la conception des produits, en passant par notre structure organisationnelle, dans le but d’être encore plus forts lorsque nous reprendrons nos activités de croisières ", a déclaré Michael Thamm, PDG du Groupe Costa et de Carnival Asie " Nous adressons nos sincères remerciements à Neil pour sa contribution exceptionnelle au succès de Costa Croisières au cours des six dernières années et nous lui souhaitons le meilleur dans ses nouvelles fonctions au sein de la famille Carnival".

Mario Zanetti, sera basé à Gênes et assumera la responsabilité de toutes les activités commerciales de la compagnie, sous la direction de Michael Thamm. Il conservera également le rôle de Directeur Général du groupe Costa en Asie.



