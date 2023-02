Michel Messager : "Voyages dans ma vie", un livre pour se souvenir

Ce livre du spécialiste et passionné du tourisme spatial, chroniqueur de votre portail préféré, est truffé d’anecdotes et de moments de vie.



L'auteur vous emmène aussi aux quatre coins du monde, pour narrer les débuts du tourisme.



Vous vivrez des moments clés de cette génération des ‘’baby boomer’’, vous partagerez des rencontres avec des hommes et des femmes peu ordinaires, entrerez dans la vie d’un militant politique et partagerez la vie d’une famille digne des Rougon-Macquart.