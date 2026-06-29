Minor Hotels reprend le seul hôtel 5 étoiles d’Innsbruck

L’établissement proposera également un restaurant et un bar ouverts à la clientèle locale, un espace bien-être, des piscines intérieure et extérieure, ainsi que des espaces dédiés aux réunions et aux événements.Parmi les éléments phares du projet figure la restauration de la salle baroque historique, appelée à retrouver son rôle de lieu de réception et de célébration.Situé à proximité immédiate des principaux sites touristiques et culturels d’Innsbruck, l’hôtel bénéficie d’un emplacement privilégié.Avec cette nouvelle adresse, Minor Hotels poursuit son expansion sur le marché autrichien. Le groupe exploite déjà huit établissements à Vienne, Salzbourg et Graz.L’ouverture du NH Collection Innsbruck Grand Hotel Europa lui permettra d’étendre sa présence à l’une des principales destinations touristiques et économiques du pays.