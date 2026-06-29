logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Minor Hotels reprend le seul hôtel 5 étoiles d’Innsbruck

Un hôtel historique d’Innsbruck transformé en adresse cinq étoiles


Minor Hotels poursuit son expansion en Autriche avec la signature du NH Collection Innsbruck Grand Hotel Europa. Après une rénovation complète, prévue d’ici à 2029, cet établissement historique du centre d’Innsbruck deviendra le premier hôtel NH Collection du Tyrol et le seul établissement cinq étoiles de la ville.


Rédigé par le Mardi 30 Juin 2026 à 18:07

Minor Hotels renforce sa présence en Autriche avec la signature du NH Collection Innsbruck Grand Hotel Europa - Photo : Sasithorn Phuapankasemsuk
Minor Hotels renforce sa présence en Autriche avec la signature du NH Collection Innsbruck Grand Hotel Europa - Photo : Sasithorn Phuapankasemsuk
CroisiEurope
Minor Hotels poursuit son développement en Autriche avec la signature du NH Collection Innsbruck Grand Hotel Europa.

À l’issue d’une rénovation complète, prévue d’ici à 2029, cet établissement historique deviendra le premier hôtel de la marque NH Collection au Tyrol et le seul cinq étoiles d’Innsbruck.

Le groupe hôtelier, qui exploite plus de 640 établissements dans 66 pays, poursuit ainsi sa stratégie de développement dans les grandes destinations urbaines européennes, en misant sur des actifs patrimoniaux à fort potentiel.

Construit en 1869, le Grand Hotel Europa est situé face à la gare centrale, à quelques minutes du centre historique.

L’accord a été conclu avec le propriétaire de l’hôtel, le Dr Ernst Hutterer. Le cabinet Christie & Co a accompagné le processus de sélection de l’opérateur.

Grand Hotel Europa va connaitre une rénovation en profondeur

Autres articles
Le futur NH Collection Innsbruck Grand Hotel Europa comptera environ 120 chambres après une rénovation en profondeur.

Le projet prévoit notamment une augmentation de la capacité d’hébergement grâce à l’ajout de nouveaux étages, ainsi que la création d’un bar en rooftop.

L’établissement proposera également un restaurant et un bar ouverts à la clientèle locale, un espace bien-être, des piscines intérieure et extérieure, ainsi que des espaces dédiés aux réunions et aux événements.

Parmi les éléments phares du projet figure la restauration de la salle baroque historique, appelée à retrouver son rôle de lieu de réception et de célébration.

A lire : Le groupe hôtelier Minor veut renforcer ses relations avec les agences de voyages

Situé à proximité immédiate des principaux sites touristiques et culturels d’Innsbruck, l’hôtel bénéficie d’un emplacement privilégié.

Avec cette nouvelle adresse, Minor Hotels poursuit son expansion sur le marché autrichien. Le groupe exploite déjà huit établissements à Vienne, Salzbourg et Graz.

L’ouverture du NH Collection Innsbruck Grand Hotel Europa lui permettra d’étendre sa présence à l’une des principales destinations touristiques et économiques du pays.


Lu 342 fois

Tags : autriche, minor hotels
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Sainte-Lucie

Brand news LuxuryTravelMaG

Le Taha’a by Pearl Resorts, une expérience du luxe polynésien

Le Taha’a by Pearl Resorts, une expérience du luxe polynésien
Posé sur un îlot de sable corallien dans l’archipel des îles de la Société, Le Taha'a by Pearl...
Dernière heure

SAS commande de nouveaux avions pour étoffer sa flotte long-courrier

BlaBlaCar accélère son développement et débarque au Maroc !

French bee embarque les programmes du groupe TF1 à bord

Minor Hotels reprend le seul hôtel 5 étoiles d’Innsbruck

Vacances d’été : Trenitalia renforce son offre entre Paris et Marseille

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Les annonces

TURQUOISE TO - Technicien Transport et Back-office H/F - CDD / CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PERIER VOYAGES - Forfaitiste Groupes H/F – Pôle Voyages en Avion - CDI - (Lillebonne (76))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

L'OFFICE DU TOURISME DE MALTE - Chargé(e) des Réseaux Sociaux et de la Communication Digitale - (France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition
Distribution

Distribution

François Lévêque (Centrale Voyages) : "En période de crise, il faut saisir les opportunités"

François Lévêque (Centrale Voyages) : "En période de crise, il faut saisir les opportunités"
Partez en France

Partez en France

Vacances d’été : Trenitalia renforce son offre entre Paris et Marseille

Vacances d’été : Trenitalia renforce son offre entre Paris et Marseille
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Brésil affiche une fréquentation record en mai tirée par le marché français

Le Brésil affiche une fréquentation record en mai tirée par le marché français
Production

Production

Eductour Ile Maurice - Réunion : Exotismes dévoile deux visages de l'océan Indien (Vidéos)

Eductour Ile Maurice - Réunion : Exotismes dévoile deux visages de l'océan Indien (Vidéos)
AirMaG

AirMaG

SAS commande de nouveaux avions pour étoffer sa flotte long-courrier

SAS commande de nouveaux avions pour étoffer sa flotte long-courrier
Transport

Transport

Le train rencontre un tel succès que l’offre doit augmenter !

Le train rencontre un tel succès que l’offre doit augmenter !
La Travel Tech

La Travel Tech

BlaBlaCar accélère son développement et débarque au Maroc !

BlaBlaCar accélère son développement et débarque au Maroc !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Minor Hotels reprend le seul hôtel 5 étoiles d’Innsbruck

Minor Hotels reprend le seul hôtel 5 étoiles d’Innsbruck
HotelMaG

Hébergement

Lazare Nomade ouvrira un boutique-hôtel près de la gare Saint-Lazare

Lazare Nomade ouvrira un boutique-hôtel près de la gare Saint-Lazare
Futuroscopie

Futuroscopie

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Renaissance (CFC Croisières) propose une traversée de l’Atlantique depuis Dunkerque

Le Renaissance (CFC Croisières) propose une traversée de l’Atlantique depuis Dunkerque
TravelJobs

Emploi & Formation

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias