Minor Hotels reprend le seul hôtel 5 étoiles d’Innsbruck

Minor Hotels renforce sa présence en Autriche avec la signature du NH Collection Innsbruck Grand Hotel Europa - Photo : Sasithorn Phuapankasemsuk
Minor Hotels poursuit son développement en Autriche avec la signature du NH Collection Innsbruck Grand Hotel Europa.
À l’issue d’une rénovation complète, prévue d’ici à 2029, cet établissement historique deviendra le premier hôtel de la marque NH Collection au Tyrol et le seul cinq étoiles d’Innsbruck.
Le groupe hôtelier, qui exploite plus de 640 établissements dans 66 pays, poursuit ainsi sa stratégie de développement dans les grandes destinations urbaines européennes, en misant sur des actifs patrimoniaux à fort potentiel.
Construit en 1869, le Grand Hotel Europa est situé face à la gare centrale, à quelques minutes du centre historique.
L’accord a été conclu avec le propriétaire de l’hôtel, le Dr Ernst Hutterer. Le cabinet Christie & Co a accompagné le processus de sélection de l’opérateur.
À l’issue d’une rénovation complète, prévue d’ici à 2029, cet établissement historique deviendra le premier hôtel de la marque NH Collection au Tyrol et le seul cinq étoiles d’Innsbruck.
Le groupe hôtelier, qui exploite plus de 640 établissements dans 66 pays, poursuit ainsi sa stratégie de développement dans les grandes destinations urbaines européennes, en misant sur des actifs patrimoniaux à fort potentiel.
Construit en 1869, le Grand Hotel Europa est situé face à la gare centrale, à quelques minutes du centre historique.
L’accord a été conclu avec le propriétaire de l’hôtel, le Dr Ernst Hutterer. Le cabinet Christie & Co a accompagné le processus de sélection de l’opérateur.
Grand Hotel Europa va connaitre une rénovation en profondeur
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Le futur NH Collection Innsbruck Grand Hotel Europa comptera environ 120 chambres après une rénovation en profondeur.
Le projet prévoit notamment une augmentation de la capacité d’hébergement grâce à l’ajout de nouveaux étages, ainsi que la création d’un bar en rooftop.
L’établissement proposera également un restaurant et un bar ouverts à la clientèle locale, un espace bien-être, des piscines intérieure et extérieure, ainsi que des espaces dédiés aux réunions et aux événements.
Parmi les éléments phares du projet figure la restauration de la salle baroque historique, appelée à retrouver son rôle de lieu de réception et de célébration.
A lire : Le groupe hôtelier Minor veut renforcer ses relations avec les agences de voyages
Situé à proximité immédiate des principaux sites touristiques et culturels d’Innsbruck, l’hôtel bénéficie d’un emplacement privilégié.
Avec cette nouvelle adresse, Minor Hotels poursuit son expansion sur le marché autrichien. Le groupe exploite déjà huit établissements à Vienne, Salzbourg et Graz.
L’ouverture du NH Collection Innsbruck Grand Hotel Europa lui permettra d’étendre sa présence à l’une des principales destinations touristiques et économiques du pays.
Le projet prévoit notamment une augmentation de la capacité d’hébergement grâce à l’ajout de nouveaux étages, ainsi que la création d’un bar en rooftop.
L’établissement proposera également un restaurant et un bar ouverts à la clientèle locale, un espace bien-être, des piscines intérieure et extérieure, ainsi que des espaces dédiés aux réunions et aux événements.
Parmi les éléments phares du projet figure la restauration de la salle baroque historique, appelée à retrouver son rôle de lieu de réception et de célébration.
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Situé à proximité immédiate des principaux sites touristiques et culturels d’Innsbruck, l’hôtel bénéficie d’un emplacement privilégié.
Avec cette nouvelle adresse, Minor Hotels poursuit son expansion sur le marché autrichien. Le groupe exploite déjà huit établissements à Vienne, Salzbourg et Graz.
L’ouverture du NH Collection Innsbruck Grand Hotel Europa lui permettra d’étendre sa présence à l’une des principales destinations touristiques et économiques du pays.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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