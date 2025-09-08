TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Mobilisation 10 septembre : quelle situation dans les transports ?

Le point à 9h sur la situation


Face à la mobilisation en cours, ce mercredi 10 septembre 2025, le ministère chargé des transports dresse un point d'étape de la situation, dès 9h. Réseaux routiers, ferroviaires, aériens... voici ce qu'il faut retenir en ce début de journée.


Rédigé par le Mercredi 10 Septembre 2025

Le ministère chargé des transports a publié un point dès 9h, ce mercredi 10 septembre, sur l'impact de la mobilisation prévue par le mouvement "Bloquons tout" sur les transports en France.

Sur le réseau ferré national, "les dispositifs de sûreté, de gestion des incidents et de gestion de crise sont renforcés sur le réseau et en gares", indique le Ministère, précisant que les niveaux de grévistes et les trafics sont globalement conformes aux prévisions, soit :

- TGV : plan de transport normal
- TER : 7 trains sur 10 (hétérogène selon les régions)
- Intercités : 1 train sur 2.

"Des incendies volontaires d’artères de câbles ont été commis cette nuit et perturbent actuellement certaines circulations", notamment à Colomiers, sur la ligne Toulouse - Auch, avec pour conséquence une interruption du trafic pour la journée ainsi qu'entre Marmande et Agen où le trafic est fortement perturbé.

Mobilisation 10 septembre : le trafic aérien perturbé

Quant au transport aérien, "une montée progressive des retards est attendue au cours de la matinée", poursuit le Ministère.

Le Centre en route de la navigation aérienne - Sud-Est sera placé en service minimum à compter de 18h00 avec un fort impact attendu pour les vols à destination de Nice, Marseille, Lyon et de la Corse dans la soirée, comme annoncé lundi soir par la DGAC.

Par ailleurs, des situations externes à l’aviation civile affectent l’accès à certains aéroports. C'est le cas à Nantes (perturbations fortes pour l’accès à l’aéroport), à Toulouse (perturbation des transports en commun pouvant impacter l’accès à l’aéroport pour les passagers) et à La Réunion où quelques personnes ont été signalées devant l’aéroport.

Sur le réseau routier, "des rassemblements sont en cours pouvant impacter localement certains itinéraires".

Le Ministère signale plusieurs opérations escargots et barrages aux giratoires au niveau de Rennes/Nantes (rocades), sur l'A10 au niveau de Poitiers Sud mais aussi du côté d'Aix-en-Provence et sur la rocade de Toulouse.

Enfin, en Île-de-France, le trafic est normal dans de nombreux transports collectifs, notamment le métro (lignes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 et 14 et 5, 8, 9 et 13) et pour le RER A.

En revanche, il est perturbé pour le RER B (2 trains sur 3 et Interconnexion maintenue en Gare du Nord). Par ailleurs, plusieurs incidents de tentatives de blocages (maîtrisés sans incidence sur la continuité d’exploitation) ont été signalées sur le tramway.

Enfin, le trafic Transilien est globalement perturbé tandis que 9 bus sur 10 circulent normalement.

