10 septembre : des retards et annulations à prévoir dans les aéroports français

Une réduction des programmes de vols à Marseille, Nice et en Corse


Suite à l'annonce d'un mouvement social, ce mercredi 10 septembre 2025, la DGAC a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 50% entre 18h et minuit sur les aéroports de Nice, Bastia, Ajaccio, Figari, Calvi. Des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir sur l’ensemble des aéroports français.


Rédigé par le Mardi 9 Septembre 2025

En raison du mouvement social annoncé pour le 10 septembre 2025, le trafic aérien sera perturbé en France - DepositPhotos.com, Hackman
Après la SNCF et la RATP, c'est au tour de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) de fournir des indications sur les prévisions de trafic aérien pour la journée du 10 septembre 2025.

En raison du mouvement social annoncé, le trafic aérien sera perturbé, notamment "au départ et à l'arrivée des aéroports de Marseille-Provence, Nice, Bastia, Ajaccio, Figari et Calvi", indique la DGAC sur son compte X, lundi 8 septembre.

La direction a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 50% entre 18h et minuit sur ces aéroports.

"Des retards et des annulations sont à prévoir entre 18h et minuit", précise-t-elle.

A lire aussi : 10 et 18 septembre : journées noires dans les aéroports et les transports ?


