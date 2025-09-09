TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Mouvement 10 septembre : quel trafic pour Air France ?

des retards et annulations de dernière minute ne sont pas à exclure


Air France prévoit d'assurer la totalité de son programme de vols, hors vols de/vers Nice, en raison du mouvement du 10 septembre. La compagnie n'exclut pas des retards et annulations de dernière minute.


Rédigé par le Mardi 9 Septembre 2025

Mouvement 10 septembre : quel trafic pour Air France ? - Depositphotos.com Gordzam
Le mouvement "Bloquons tout" a appelé à une forte mobilisation, dans tout l'Hexagone, pour toute la journée du 10 septembre.

Plusieurs syndicats ont suivi ce mouvement, notamment dans le secteur aérien. Afin de limiter les perturbations du trafic, la direction générale de l’Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols entre 18H00 et 00H00 de 50% sur les aéroports de Nice, Bastia, Ajaccio, Figari, Calvi, et dans les services de navigation aérienne de l’aéroport de Marseille-Provence.

En dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir sur l’ensemble des aéroports français.

Mouvement 10 septembre Air France : tous les vols assurés sauf ceux de et vers Nice

De son côté, Air France que nous avons contactée, prévoit à ce stade d’assurer la totalité de son programme de vols, hors vols de/vers Nice, dont la fréquence sera réduite à la suite d’une demande de la DGAC.

La compagnie informe que le programme de vols est à jour et que les clients concernés par des annulations sont notifiés individuellement par SMS, e-mail ou via l’application Air France. Le statut des vols est consultable sur airfrance.fr

Des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure.

A lire aussi : 10 et 18 septembre : journées noires dans les aéroports et les transports ?

De son côté, Ryanair recommande sur son site Internet, aux passagers de vérifier le statut de leurs vols et ajoute qu'il pourrait y avoir "des perturbations sur les routes menant aux aéroports".

La low cost conseille de prévoir plus de temps pour se rendre dans les terminaux.

