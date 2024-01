Mohamed Bassam Adam nommé Directeur Général OT Maldives

(MMPRC) joue un rôle clé dans le rayonnement des Maldives en tant queFondée pour promouvoir les atouts incomparables de cet archipel paradisiaque, la MMPRC est l'organe officiel chargé de la mise en œuvre des stratégies de marketing et de communication destinées à attirer les voyageurs du monde entier.Situées dans l'océan Indien, les Maldives sont célèbres pour leurs eaux cristallines, leurs plages de sable blanc et leurs récifs coralliens riches en biodiversité. La MMPRC s'efforce de, tout en soulignant la richesse culturelle et l'hospitalité chaleureuse des Maldiviens. Sa mission est de présenter les Maldives non seulement comme une escapade de luxe mais aussi comme une destination accessible et attrayante pour divers segments de marché, y compris les familles, les couples en lune de miel et les passionnés de sports nautiques.Pour atteindre ses objectifs, la MMPRC déploie une. Cela inclut la participation à des foires internationales du tourisme, l'organisation de roadshows, la collaboration avec des agences de voyages et des influenceurs, et l'utilisation intensive des médias sociaux et du marketing numérique. Ces efforts visent à maintenir la visibilité des Maldives sur la scène internationale et à susciter un intérêt constant pour cette destination.La MMPRC joue également un rôle crucial en travaillant étroitement avec lespour garantir que les stratégies de marketing reflètent avec précision l'expérience maldivienne. Cela comprend la promotion de la durabilité et la protection de l'environnement, des aspects de plus en plus importants dans le choix des destinations touristiques pour les voyageurs conscients de l'écologie.Sous la direction de, la MMPRC continue de façonner l'image des Maldives comme une destination de rêve, tout en contribuant au développement économique durable du pays grâce au tourisme.