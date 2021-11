Mondial Tourisme en éductour à Punta Cana

"Nous investissons comme pour les autres destinations sur les stocks hôteliers et aériens. Le fonctionnement reste le même. La République Dominicaine, tout comme les Canaries nous permettent d'élargir notre offre sur l'hiver et de rééquilibrer l'activité entre la saison estivale et hivernale."

C'est une nouvelle destination de Mondial Tourisme.Le tour-opérateur a étoffé sa production et a lancé pour l'hiver la République Dominicaine.nous expliquait Frank Tepper, responsable de la production dans une interview. Sur la République Dominicaine, le voyagiste propose notamment deux hôtels en exclusivités : le Mondi Club Serenade Punta Cana Beach & Spa Resort qui est un grand complexe 5 étoiles et qui proposera une animation francophone ainsi que le Radisson Blu Punta Cana en all inclusive qui est tourné vers un concept plus feutré et 100% détente.La programmation sur la République Dominicaine est complétée par une offre hôtelière dans des établissements de chaînes réputées telles que Bahia Principe ou Lopesan.