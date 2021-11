Montagnes du Jura : Tout Un Monde Dehors !

La balade en chiens de traîneaux est l’expérience incontournable pour découvrir les beaux paysages enneigés des Montagnes du Jura.En mode musher ou passager contemplatif, c’est une totale osmose avec la nature et les animaux. Le temps d’une journée ou d’une itinérance au plus long cours, le souvenir reste inoubliable et atypique. Pulka scandinave, traîneau à chien ou cani-rando… A chacun son mode de glisse !→ L’expérience intense de la conduite d’attelageDevenir un apprenti musher après une courte initiation proposée par des mushers passionnés. Freiner en descente, bien se placer dans les virages, aider les chiens en montée … On devient très vite experts, et c’est parti pour la découverte des combes et forêts enneigées des Montagnes du Jura.Pour les plus aventuriers, le raid de plusieurs jours avec nuit en bivouac est une expérience polaire à vivre au moins une fois…Zoom sur le chalet des Equipages Adam’s qui proposent un hébergement simple, respectueux de la nature, situé en lisière de forêt et à proximité de la meute de chiens nordiques.→ La Pulka ScandinaveDiscipline originaire de Scandinavie, la pulka est une petite luge attelée au chien de traîneau. C’est une activité idéale pour une première approche de la conduite d’attelage et ce, dès le plus jeune âge. Guider et diriger le chien à la voix, mais également à prendre soin de lui. Un moment d’intimité avec l’animal sous fond de décors enneigés. Accessible à tous mais surtout inoubliable !