Mooncard réalise un paiement par carte bancaire dans l'espace Une carte Visa et un terminal de paiement électronique envoyés dans la stratosphère

Envoyer à un ami Version imprimable Partager cet article

Mooncard, le spécialiste des cartes corporate intelligentes, s'est associé à VISA pour réaliser le premier paiement corporate dans la stratosphère. Une carte Visa et un terminal de paiement électronique ont ainsi été propulsés à plusieurs kilomètres de la Terre, et un bras articulé électronique a actionné la carte pour régler sans contact un montant de 45 € à destination d’un hôtelier indépendant.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 5 Octobre 2021

démontrer la facilité et les progrès des paiements d'entreprise ".



Aussi, pour marquer le coup, la Fintech française premier paiement corporate de l’Histoire dans la stratosphère.



Une carte Visa et un terminal de paiement électronique (TPE) Loyaltek ont été propulsés à plusieurs kilomètres de la Terre, avec un bras articulé électronique qui a actionné la carte pour régler sans contact un montant de 45 € à destination d’un hôtelier indépendant.



La transaction a permis de régler un paiement auprès de l’hôtel Saint-Sauveur à Blankenberge, en Belgique. Ils voulaient "".Aussi, pour marquer le coup, la Fintech française Mooncard, spécialiste des cartes corporate intelligentes, et VISA ont réalisé leont été propulsés à plusieurs kilomètres de la Terre, avec un bras articulé électronique qui a actionné la carte pour régler sans contact un montant de 45 € à destination d’un hôtelier indépendant.La transaction a permis de régler un paiement auprès de l’hôtel Saint-Sauveur à Blankenberge, en Belgique.

Un premier paiement corporate dans la stratosphère Mooncard devient le tout premier acteur français à opérer un paiement corporate dans la stratosphère. Au-delà de l’apparat, c’est un signal très fort pour les dirigeants du secteur de la banque et du tourisme : il n’y a plus de frontière, il faut oser et la période post-covid est l’occasion de se surpasser pour offrir de nouveaux services inédits aux entreprises à et ses salariés ", a déclaré Tristan Leteurtre, co-fondateur et CEO de Mooncard.



"Ce challenge a pu être réalisé grâce à des solutions de fabrication à faible impact pour l’environnement , explique par ailleurs Mooncard dans un communiqué.



La société Sent Into Space envoie le matériel dans la stratosphère (37, 074 km de la Terre) à l’aide d’un ballon à hydrogène gazeux (alternative renouvelable à l'hélium). Les composants sont fabriqués en interne à partir de matériaux réutilisables, recyclables ou renouvelables. Tout le matériel et les équipements lancés ont été récupérés après ce vol ".



Pour rappel, Mooncard s’adresse à la fois aux petites entreprises, aux grands groupes (Air France, Cora, Cityscoot, Mirakl, Odigo, Groupe Poisson, Vinci, Zadig & Voltaire, etc.) mais aussi aux entités publiques (plus de 500 établissements publics : Matignon, Ministères, Service des armées, etc) avec sa solution capable de gérer des parcs de plusieurs milliers de cartes pour un seul client.



"Sécurisée et paramétrable, la carte Mooncard permet de régler n’importe quelle dépense de l’entreprise (frais professionnels, achats en ligne, abonnements…) et d’en automatiser entièrement la gestion administrative (pré-remplissage des données, stockage des justificatifs, traitement comptable) ", explique le Groupe.



Depuis le début de l'année 2021, ", a déclaré Tristan Leteurtre, co-fondateur et CEO de Mooncard., explique par ailleurs Mooncard dans un communiqué.".Pour rappel, Mooncard s’adresse à la fois(Air France, Cora, Cityscoot, Mirakl, Odigo, Groupe Poisson, Vinci, Zadig & Voltaire, etc.) mais aussi(plus de 500 établissements publics : Matignon, Ministères, Service des armées, etc) avec sa solution capable de gérer des parcs de plusieurs milliers de cartes pour un seul client.", explique le Groupe.Depuis le début de l'année 2021, un partenariat avec Flying Blue, programme de fidélité d'Air France-KLM permet aux porteurs de Mooncard de cumuler des Miles Flying Blue grâce à leurs dépenses.

Lu 92 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > VoyagExpert obtient la certification CIP de SAP Concur CWT va se placer sous Chapitre 11 mais continue à opérer