Morad Ait-Habbouche : "Il faudrait de vrais outils pour mesurer l'empreinte carbone..."

TourMaG.com - Cela représente quoi pour vous d’être le Président du Jury des Palmes du Tourisme durable ?



Morad Ait-Habbouche : "En 2005, lorsque j'ai commencé à parcourir le monde pour témoigner des effets du changement climatique, j'avais le sentiment de prêcher dans le désert.



Mais, année après année, en recentrant les films sur l'Europe et la France, j'ai vu que les gens s'appropriaient de plus en plus en plus cette problématique.



Aujourd'hui, rares sont ceux qui dénient tout changement climatique. La question progresse et c'est tant mieux. Mais s'il reste primordial de sensibiliser les populations, il est, à mes yeux, encore plus important de les voir changer leur mode de vie.



Et les Palmes du tourisme durable sont un vecteur exceptionnel pour valoriser et médiatiser les actions les plus vertueuses dans le domaine. Montrer ceux qui s'illustrent en faisant de réels efforts est la voie à suivre."