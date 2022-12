Museum Connections : l'innovation et le développement durable à l'honneur

" Museum Connections est devenu un animateur de la communauté culturelle et touristique, notre rôle est de permettre aux uns et aux autres de se rencontrer; d’identifier et d’aborder les sujets clés pour eux, de faciliter les échanges pour qu’il en émerge des solutions. " explique Claire de Longeaux, directrice du salon.



Si cela fera la part belle aux exposant, les conférences ne seront pas en reste.



Elles seront organisées autour de deux grandes thématiques : repenser le modèle culturel et le défi du développement durable ainsi que les duos de l’innovation qui seront à nouveau mis à l’honneur cette année avec de nouvelles présentations de mises en application d’innovations technologiques dans les musées et lieux culturels et touristiques.