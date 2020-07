N°1 #PartezenCorse en toute sécurité : Safe Corsica, Safe Holidays

Autour du hashtag #PartezenCorse, cette série sera rythmée par des idées séjours, des informations pratiques, des propositions inédites autour de l’insolite, de l’original, de la Corse intime auxquelles vous n’aviez peut-être jamais pensées.



Pour la clientèle affaires, seront abordées prochainement les perspectives de reprise de cette filière à laquelle la Corse est très attachée et les raisons de choisir notre île pour y organiser un évènement. Pour les organisateurs d’événements, nous vous informerons sur les réceptifs spécialisés et leur valeur ajoutée, vous vous proposerons des idées d’incentives, d’hébergements, d’activités, de lieux de séminaires, de lieux d’exception. Vous serez alors incollables sur la Corse, destination Affaires.



De manière générale, nous avons imaginé pour vous des idées week-ends, courts séjours, autour des nombreux atouts de l’Ile de Beauté qu’ils soient sur les thématiques nature, culture, urbain, gastronomie ou ressourcement. La Corse à 360° du nord au sud, de la mer à la montagne.



A la question de savoir quand venir en Corse ? Avez-vous déjà imaginé la découvrir pendant les vacances de la Toussaint ou de printemps ? Tout y est possible : séjours gourmands, culturels, sportifs, bien-être, insolites et mystiques… affaire à suivre…

A vélo, à moto, en rando, la Corse est un véritable terrain de jeux proposant tout un panel d’activités pour différentes cibles. En mode slow, éco, gourmand, détente ou culture, c’est possible aussi !



Restez attentifs à nos prises de parole, suivez le guide et laissez-nous vous emmener sur notre île, découvrir tout ce qu’elle propose pour la clientèle affaires ou loisirs, en individuel ou en groupe et #PartezenCorse !