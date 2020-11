N°4 #PartezenCorse : La plaisance Corse engagée dans le développement durable

« Les navigateurs qui viennent chez nous recherchent avant tout une expérience et un retour à des valeurs multiséculaires. Venir en Corse faire du bateau, ce sont bien sûr des côtes et des plages uniques, mais c’est aussi rechercher une histoire, un état d’esprit, une atmosphère inimitable où le visiteur, qu’il soit français ou étranger, se sent accueilli et reconnu » , comme le souligne Michel MALLARONI.



On comprend mieux pourquoi 15% de la flotte mondiale de grande plaisance (embarcation de plus de 24 mètres) fait de la Corse un spot privilégié chaque été. Corsica, une petite île en Méditerranée, mais particulièrement attractive pour une clientèle de niche à très fort pouvoir d’achat et en quête d’un produit insolite, d’une valeur sûre reposant sur une nature exceptionnelle et sur des hommes et des femmes qui la préservent avec passion et pragmatisme.