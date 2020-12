NCL Air : Norwegian Cruise Line package ses croisières avec des vols

Avec NCL Air, Norwegian Cruise Line offre aux agents de voyages français la possibilité de proposer pour la première fois des forfaits vol + croisière à partir de tous les aéroports nationaux disponibles.



NCL Air donne un accès en temps réel aux disponibilités aériennes depuis la France entière vers les ports de départ du monde entier via le système Amadeus.



Et pour compléter le tout, les agents de voyages sont commissionnés sur l’ensemble du package vendu et plus seulement sur la croisière seule.



Les conseillers peuvent désormais proposer des options de vol au départ de toute la France et opter pour des tarifs négociés NCL, qui offrent une plus grande flexibilité aux clients, ou des tarifs restreints à des prix promotionnels très intéressants, soumis quant à eux à des restrictions de paiement et d'annulation.