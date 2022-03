Nantes accueille le 1er Congrès Expo des Conciergeries Locatives de France

Créé en février 2020 par 5 conciergeries locatives, le Réseau CLF (Conciergeries Locatives de France) compte désormais une cinquantaine de conciergeries adhérentes et une dizaine de partenaires (assurance professionnelle, logiciels de gestions locatives comme BookingSync et Smily…).Leur objectif : "fédérer une filière qui n’est pas encore officiellement reconnue comme une activité à part entière", indique CLF dans un communiqué.En plus de la promotion de la filière, le Réseau CLF met en avant les conciergeries adhérentes sur son site (présentation, descriptif des services proposés, sélection de biens, etc.), leur permet de partager leurs expériences (intranet, webinaires), d’améliorer la qualité de leurs services rendus (formations en ménage, prestations juridiques) et enfin leur propose des tarifs préférentiels sur des solutions de gestion, des services ou des produits via une centrale d’achat. Congrès Expo des Conciergeries Locatives de France qui se tient à Nantes, au sein du Sure Hôtel by Best Western Nantes Beaujoire.