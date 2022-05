BookingSync et Homelike s’allient pour optimiser les taux d’occupation de leurs locations meublées

Homelike est une plateforme de réservation spécialisée dans la location moyenne durée, et qui possède un inventaire de plus de 85 000 appartements accessibles et équipés pour des séjours de plus de 28 jours partout dans le monde.



Elle s’adresse essentiellement à des clients B2B et des voyageurs d’affaires et vient de s'associer à BookingSync, logiciel de gestion de location saisonnière à destination des professionnels.



Cette entente va permettre à BookingSync de positionner son offre sur le segment de la location moyen terme (plus de 28 jours).



Le fait que Homelike soit connectée à l’API BookingSync va aussi permettre au logiciel de gestion d'offrir une connexion en direct à ses clients et garantir une justesse des prix et des calendriers. En effet Homelike synchronise les informations en direct depuis BookingSync.



« Nous voyons ce partenariat avec BookingSync comme une relation gagnant-gagnant pour numériser le marché du logement à moyen terme en Europe et nous espérons que nous pourrons accompagner davantage de gestionnaires immobiliers dans la gestion quotidienne de leurs résidences locatives », a déclaré Samuel Toribio, Country Manager Espagne et France chez Homelike.