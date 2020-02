Neutralité carbone : Kappa Club se rapproche de Voyageurs du Monde

Kappa Club et Voyageurs du Monde s'associent dans le cadre de leur programme de compensation carbone.



Kappa Club vient de créer son propre fonds de dotation «Terres de Demain» afin de se rapprocher de celui de Voyageurs du Monde, Insolite Bâtisseur Philippe Romero Fondation.



Dans ce cadre le tour-opérateur spécialiste des clubs a choisi de soutenir Yagasu, en Indonésie, aux côtés de Voyageurs du Monde.



"Opérateurs d’un club dans la région de Nusa Dua, à Bali, il nous semblait essentiel de nous impliquer dans cette région du monde. En plus d'absorber le CO2 au moment de la plantation, la mangrove fournit aux habitants une barrière naturelle aux intrusions des vagues et du vent.



Mais l’impact bénéfique pour les populations ne s’arrête pas là puisque la replantation des mangroves : développe la présence de poissons et crustacés, génère de l’emploi et induit une augmentation de 20% des revenus des habitants et permet la fabrication de produits dérivés grâce à la fibre et à l'encre végétale des mangroves" explique un communiqué de presse.



Selon les chiffres présentés, ce projet concerne 20000 personnes et 39 villages. Plus de 5000 hectares de mangrove ont été replantés depuis la création du projet et 2 millions de tonnes de CO2 absorbées sur 20 ans.