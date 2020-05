Nicolas Dubreuil (Ponant) : "Nous devons apprendre à voyager moins pour voyager mieux !"

TourMaG.com - De nombreux professionnels du tourisme parlent d’une véritable prise de conscience, avec ce virus, et souhaitent revoir leurs priorités, leurs valeurs, tendre vers un tourisme plus écoresponsable. On connait déjà l’engagement de Ponant en la matière, mais pensez-vous qu’il vous faudra tout de même accentuer cette tendance, revoir des procédures ou développer de nouveaux axes ?



Nicolas Dubreuil : En effet c’est ce que nous tentons de faire au quotidien avec Ponant, en nous efforçant dans la conception de nos navires ou de nos croisières de toujours garder le cap d’un tourisme raisonné en accord avec la nature et les populations locales.



Comme je vous le disais, nous devons tirer des enseignements de cette crise.



Les opérateurs doivent encore aller plus loin dans la recherche d’un impact environnemental, sociétal ou même microbiologique minimal et transitoire sous toutes ces formes.



En ce qui concerne les touristes, je pense que nous devons apprendre à voyager moins pour voyager mieux ! Tirer plus d’émotions, de connaissances et d’émerveillements lors de nos voyages.



Cette crise a le mérite de nous faire redécouvrir cette dimension temporelle que nous essayons d’étirer en permanence ! Laissons le temps faire, prenons le temps de la découverte et de l’apprentissage.



Nous devons également changer nos pratiques et ne pas constamment compter sur la technologie. Le changement est inévitable et en paraphrasant Albert Einstein, je dirais que la folie serait de toujours se comporter de la même manière et de s’attendre à un résultat différent !



Dans 10, 15 ou 20 ans, je ne pourrais pas regarder ma fille dans les yeux et lui dire que, moi, dans mon milieu professionnel, je n’ai pas essayé de changer les choses !