Normacom : Thierry Maillet (Premium Travel) élu président

Normacom a déjà lancé plusieurs chantiers pour 2023. La création d'un nouveau logo et d'un nouveau site web qui vient de voir le jour. A terme, les adhérents auront un accès « membre » qui leur permettra d’accéder au planning des évènements et à l’inscription aux workshops.Enfin il est à noter d'ores et déjà deux temps forts :D'autres projets sont dans les cartons.de 18h00 - 20h30 dans des villes de taille moyenne avec un format plus intime que celui des workshops.A vos agendas : ces rendez-vous sont d'ores et déjà programmés à Rouen le 30 mai 2023, Amiens le 1er juin 2023, Dunkerque le 6 juin 2023, Valenciennes le 8 juin 2023 et Caen le 13 juin 2023.Autre nouveauté : que ce soit pour les workshops ou le Normatour, un Office de Tourisme pourra être présent en exclusivité à ces événements Normacom.