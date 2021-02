Normandie : le 1er e-learning "Destination Impressionnisme" est disponible pour les pros du tourisme

Ce parcours de formation présente l’Impressionnisme et ses territoires. Il se veut gratuit, innovant et rapide, il est accessible depuis un ordinateur ou un smartphone. Cet outil s’adresse aux professionnels du tourisme et de la culture.La micro-formation est composée de 8 leçons de 10 minutes facilitant l’apprentissage. Des modules proposent des anecdotes, des décryptages, des cartes interactives, des quiz, etc.