Normandie : quand les autocaristes manifestent pour demander de l'aide au Préfet et reçoivent... des PV !

où depuis huit mois, nos autocars sont à l'arrêt et où nous enregistrons 95% de perte de chiffre d'affaires

40 adhérents, 1 500 cars, presque autant de salariés

Nous sommes en contact avec la FNTV et d'autres collectifs, comme le Collectif des Autocars Indépendants (CAI), car les mesures annoncées par le gouvernement ne viennent pas assez vite, nous sommes tous dans l'urgence.



Depuis le mois de mai, nous percevons l'aide de 1 500 € par mois du fonds de solidarité, on nous a parlé d'une réévaluation jusqu'à 10 000€ mais on ne voit rien venir. Nous avons des confrères en région parisienne qui réalisent 12 M€ de chiffre d'affaires par an, alors vous imaginez 1500 € par mois...

Même s'ils soutiennent les actions de la FNTV, les dirigeants de sociétés d'autocars spécialisées dans le tourisme sont de plus en plus nombreux à vouloir faire reconnaitre leurs spécificités auprès des pouvoirs publics.Et d'autant plus en ces temps difficiles, "", explique Henri Pavard, dirigeant de Les Voitures Henri Pavard et membre fondateur du Groupement des Autocaristes du Tourisme Français (GATF).Avec lui, six autres sociétés (Menguy Burban, Carat Location, VIC Transport, Gilbert James autocars, Magnum Transport, Gandon Evasion) forment le bureau de cette nouvelle association.Depuis leur lancement officiel en juin 2020, ils ont regroupé "", précise Henri Pavard.