Norwegian Cruise Line suspend ses croisières jusqu'au 30 septembre 2020

Le groupe Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. annonce la prolongation de la suspension de ses croisières jusqu’au 30 septembre 2020.



Cette décision concerne les croisières de Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises, mais les annulations ne concernent pas les croisières en Alaska au départ de Seattle.



Certaines croisières sont même annulées jusqu’en octobre 2020, incluant des itinéraires au Canada et en Nouvelle-Angleterre, en raison de restrictions de voyage et d‘accès aux ports (voir tableau ci-dessous).