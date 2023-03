Appli mobile TourMaG



Nos meilleurs itinéraires en Ontario Parcourez avec nous les sentiers et joyaux cachés de cette province de l’Est canadien.

Si vous êtes à la recherche d’aventures sur terre comme sur l’eau, l'Ontario est fait pour vous ! A chaque coin de rue son lot de surprises. Explorez la ville vibrante et multiculturelle qu’est Toronto, parcourez les quartiers bucoliques d’Ottawa, profitez du farniente et de la vie au bord des lacs, admirez des chutes d'eau spectaculaires, et partez à la recherche des castors et des orignaux dans nos forêts boréales !

Rédigé par Destination Ontario le Lundi 27 Mars 2023





1. Autour de la splendide baie Georgienne en 8 jours

Imprégnez-vous des plus beaux paysages de l'Ontario lors d'une excursion le long de la baie Georgienne jusqu'en Muskoka.



Depuis Toronto prenez la route jusqu'à Sainte-Marie au pays des Hurons, et découvrez l’histoire des jésuites français avec les communautés huronnes et wendates locales au XVIIe siècle. Frissonnez de plaisir au Blue Mountain Resort qui surplombe les eaux de la baie Georgienne : tyrolienne, vélo de montagne, exploration de grottes ou accrobranche feront ressortir l’aventurier en vous ! Pour vous détendre après toutes ces émotions, offrez-vous une expérience de spa de luxe au Scandinave Spa.



Reprenez votre voyage vers le nord et dirigez-vous vers la beauté sauvage du parc national de la péninsule de Bruce, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et façonné par d'anciens glaciers. Randonnez à travers les falaises et les grottes le long du Bruce Trail, et montez à bord d'un bateau à fond de verre pour découvrir d'anciennes épaves et admirer l'île Flowerpot.



Poursuivez en ferry jusqu'à l'île Manitoulin pour découvrir la culture autochtone avec Wikwemikong Tourism. Visitez ensuite Killarney, le joyau des parcs provinciaux de l'Ontario pour découvrir la splendeur des paysages canadiens : des lacs d'un bleu profond et des falaises de granit escarpées. Puis, rendez-vous en Muskoka où vous pourrez même rendre visite aux loups de la réserve forestière et faunique d'Haliburton.



► Découvrir l’itinéraire complet

2. La Route Champlain en Ontario



a. 3 jours pour découvrir Ottawa et ses environs



Commencez votre périple le long de la rivière des Outaouais. Plongez à travers des siècles d’histoire et de culture, extasiez-vous devant la beauté des paysages et les délices culinaires de la région d’Ottawa. Visitez des sites historiques extraordinaires comme la Colline du Parlement, le Musée des beaux-arts du Canada et le Musée canadien de l'histoire. Faites une visite guidée du Marché By ou glissez le long du canal Rideau lors d'une croisière en bateau. Découvrez le charme des fermes et des brasseries artisanales de la campagne ontarienne en visitant la fromagerie St-Albert et la brasserie Étienne Brûlé. Apprenez à connaître la culture autochtone au village Indigenous Experiences et découvrez leurs coutumes et traditions.



► Découvrir l’itinéraire complet

b. 4 jours du Comté du Prince Edouard au Canal Rideau



Le comté du Prince Edouard abrite certaines des plus belles voies navigables de l'Ontario. Prélassez-vous sur les plages du parc provincial de Sandbanks, parcourez la campagne ontarienne et arrêtez-vous dans les galeries d’art ou les vignobles locaux pour déguster des vins typiques de la région. Pédalez aux abords du lac Ontario et admirez l’architecture victorienne des manoirs le long de la route. Plongez dans l'histoire militaire de la région au Fort Henry, découvrez la culture autochtone et l'histoire des pionniers au Macaulay Heritage Park et dégustez des plats régionaux dans les fermes de la région. Depuis la ville historique de Kingston, vous pouvez embarquer à bord d’un bateau pour naviguer sur le Canal Rideau, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui vous mènera jusqu’à la capitale canadienne Ottawa.



► Découvrir l’itinéraire complet



Pour d'autres idées de voyage sur la Route Champlain, visitez le site

3. Parcours de 11 jours autour du canoë dans l’Est de la province



Pour vous reposer, choisissez parmi un large éventail d'hébergements allant des résidences haut de gamme, comme le Elmhirst's Resort & Spa aux cabanes plus intimes du Spectacle Lake Lodge, situées au bord de l'eau. Terminez en beauté dans la capitale du Canada, où le Musée canadien de l'histoire donne vie à l'histoire et à la culture autochtones, à côté de l'incontournable Colline du Parlement, de la Galerie nationale et du canal Rideau, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.



► Découvrir l’itinéraire complet

4. 13 jours d’aventure dans le nord de l’Ontario



Partez de Toronto puis dirigez-vous vers Tobermory, le lac Huron et la baie Georgienne pour découvrir l’extraordinaire péninsule de Bruce. De là, le ferry vous mènera à l'île Manitoulin, où la culture autochtone est préservée.



Continuez vers le nord-ouest jusqu'à Sault Ste. Marie, nichée au cœur des Grands Lacs. De juin à octobre, montez à bord du train du canyon d'Agawa pour un voyage à couper le souffle à travers le Bouclier canadien, source d'inspiration pour de nombreux peintres. A l'ouest longez la côte du lac Supérieur, et explorez l'une des plus belles routes du Canada.



Arrêtez-vous pour une excursion en kayak de mer ou en paddle, découvrez d'anciens pictogrammes ojibwés et admirez le coucher de soleil sur le plus grand lac d'eau douce du monde. Voyagez ensuite jusqu'à Thunder Bay, où des excursions en zodiac et en catamaran vous attendent. Explorez le spectaculaire canyon d'Ouimet, profond de 100 mètres, et les chutes de Kakabeka, le "Niagara du Nord". Ne manquez pas le parc historique de Fort William, le plus grand poste de traite de fourrures reconstitué au monde.



► Découvrir l’itinéraire complet

5. Road trip hors des sentiers battus de 6 jours dans le Sud-ouest de l’Ontario



A 1h à l’ouest de Toronto, dirigez-vous vers Burlington et Hamilton pour vous balader à travers les somptueux Jardins botaniques royaux. Remontez le temps au Canadian Warplane Heritage Museum. Promenez-vous à cheval ou en buggy dans la ville de Jacobs et ne manquez pas le Musée du sirop d'érable de l'Ontario. Les amoureux de théâtre se rendront au Stratford Theatre, dont la saison des festivals s'étend d'avril à octobre et présente des chefs-d'œuvre classiques et contemporains.



Les plus romantiques prendront la route vers la "côte ouest" de l'Ontario pour visiter Goderich, autrefois nommée "la plus belle ville du Canada" par la reine Victoria.



Rendez-vous ensuite à la Pointe Pelée pour une visite en bateau de l'île, célèbre lieu de repos pour les oiseaux migrateurs et les papillons monarque. Visitez ensuite Windsor pour une dégustation de whisky et tentez votre chance au casino Caesars Windsor.



► Découvrir l’itinéraire complet

6. Les incontournables de l’Ontario en 14 à 21 jours



Commencez votre voyage à Toronto, la ville la plus multiculturelle du Canada, débordante d'énergie et d'activités pour tous les goûts et budgets. Faites le plein de culture dans nos nombreux théâtres et musées comme le Musée des beaux-arts de l'Ontario ou le Musée royal de l'Ontario, savourez une cuisine internationale primée au Guide Michelin, magasinez dans les boutiques vintage de Kensington et visitez les sites emblématiques comme la Tour CN.



A seulement 1h30 de route, rendez-vous aux spectaculaires chutes du Niagara. Contemplez la vue depuis un hélicoptère, faites un tour derrière les chutes ou voyagez à travers les embruns sur un bateau de Niagara City Cruises.



Visitez des vignobles typiques de la région et dégustez le vin de glace primé de l'Ontario qui vous mettra l'eau à la bouche.



Les amoureux de nature sauvage voyageront vers le nord pour profiter des aventures en plein air du Blue Mountain Resort, où vous trouverez également un spa Scandinave.



Découvrez la beauté unique et sauvage des parcs provinciaux Killarney et Algonquin, et séjournez en Muskoka, « la région des chalets ». Laissez-vous porter par le ferry MS Chi-Cheemaun jusqu'à l'île Manitoulin où les guides locaux vous plongeront dans la culture autochtone.



Au sud profitez d’Ottawa, capitale prospère et majestueuse du Canada ou visitez les Mille-Îles et admirez l'architecture du XIXe siècle à Kingston.



► Découvrir l’itinéraire complet

Pour plus de renseignements Destination Ontario est l’office de tourisme de la province canadienne de l’Ontario, dans l’Est canadien. Pour plus de renseignements, consultez leur site internet

