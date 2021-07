Notilus, Rydoo et FCM remportent l'appel d'offres du CNRS et de l'AMUE contrat de 3 ans renouvelable 6 ans

Envoyer à un ami Version imprimable Partager cet article

Notilus, Rydoo et FCM se sont associés et ont remporté l'appel d'offres pour la gestion des déplacements des collaborateurs du CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et de l’AMUE (Agence de Mutualisation des Universités et Établissements).

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 21 Juillet 2021

Le groupement Notilus (solution de gestion des ordres de missions et états de frais), Rydoo (portail de réservation et base hôtelière) et FCM (agence de voyages d’affaires) a remporté l'appel d'offres lancé par le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et l’AMUE (Agence de Mutualisation des Universités et Établissements) pour la refonte de la gestion des déplacements.



La durée du contrat remporté est de 3 ans, renouvelable jusqu’à 6 ans.



FCM et Rydoo s’étaient déjà associés pour accompagner le CNRS sur son précédent contrat. Notilus était, de son côté, déjà prestataire pour l’AMUE en ce qui concerne la gestion des ordres de missions et des états de frais.



Pour Solenn Le Brazidec, General Manager FCM Travel France & Suisse : « Nous sommes ravis que le CNRS et les bénéficiaires de l'AMUE que nous servions déjà, nous fassent confiance pour poursuivre le travail engagé sur ces dernières années, dans un nouveau contexte technologique et avec nos excellents partenaires, Notilus et Rydoo. Faire en sorte que nos clients soient satisfaits et continuent l'aventure avec nous fait totalement partie de nos objectifs. »

La mise en place d’une nouvelle plateforme devait permettre la dématérialisation de bout en bout des processus de la demande de voyage, représentant 97 millions d’euros de dépenses annuelles, indique un communiqué de presse qui précise que les 3 partenaires pourront potentiellement s'adresser à près de 200 000 utilisateurs.



Le groupement va intervenir sur l’ensemble des processus liés aux déplacements des missionnaires du CNRS et de l’AMUE :

- Ordres de missions

- Etats de frais

- Online Booking Tool (outil de réservation en ligne pour les voyageurs d’affaires)

- Base de données hôtelières

- Carte logée (ou solution carte voyagiste) pour la gestion des transactions associées aux déplacements professionnels

- Sécurité et gestion des risques avec le sous-traitant Risk&Co



Lu 187 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Loi Mobilités : Expensya lance un Forfait Mobilités Durables IFTM : CDS Groupe dévoile le thème du Hackathon 2021