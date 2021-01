Nouveau catalogue, nouveau logo : Quartier Libre fait peau neuve Dès aujourd’hui, découvrez les nouveaux emblèmes du T.O spécialiste des Terres du Nord.

Quartier Libre a mis à profit cette année si particulière pour se projeter et créer. Après avoir mené une grande enquête auprès de la distribution fin 2020, Quartier Libre a choisi de changer son format de catalogue pour se tourner vers l’inspirationnel. Equipé d’un nouveau site pro et habillé d’une nouvelle identité visuelle, le T.O spécialiste des Terres Celtes, Nordiques et Slaves est prêt pour la reprise.

Catalogue 2021 : la part belle à l’inspiration ! D’un support de vente traditionnel, le catalogue dans sa version 2021 devient un objet plus inspirationnel.



Cet opus se veut volontairement plus proche du magazine. Il présente le T.O spécialiste des Terres du Nord et, dans chaque page, vous rappelle ce pourquoi vous choisissez Quartier Libre : pour son savoir-faire et sa production unique.



Vous y découvrirez, et pourrez faire découvrir à vos clients, l’ambiance générale des destinations celtes, nordiques et slaves made in Quartier Libre.

Une version digitale disponible à partir d’aujourd’hui



N’attendez pas pour le feuilleter, le catalogue en ligne vous attend ici.

Ce catalogue est disponible dès aujourd’hui en version digitale. Pour faciliter la passerelle entre ce beau faire-valoir et le site de vente, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaitre tous les détails.

Détails et devis sur votre accès pro, site qui a également fait peau neuve en 2020. L'ensemble des produits et le détail de chacun d'eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro. L'agence de voyages peut donc consulter l'ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…, ; bénéficier d'un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone évidemment).

Les outils changent mais pas la qualité reconnue du T.O Les outils changent mais pas la qualité globale offerte par le T.O depuis bientôt 30 ans.

La force de Quartier Libre demeure là où elle a toujours été :

- Des produits de spécialiste pour voyageurs exigeants

- Des départs garantis de 34 aéroports français ou frontaliers

- Une profondeur de circuits et de dates de départs inégalée sur les Terres du Nord

- Des conseillers experts des Terres du Nord



Une nouvelle identité visuelle en symbole Le nouveau logo du T.O est la parfaite traduction de ce qui a été exposé précédemment : bâtir son futur en s’appuyant sur les bases solides de son passé.



Quartier Libre a donc travaillé un nouveau logo moderne tout en maintenant quelques codes forts du précédent.



Les couleurs demeurent le rouge et le noir, avec toutefois un rouge carmin plus profond. A l’image de la précédente, la nouvelle identité visuelle s’appuie sur un sigle immédiatement reconnaissable. Au premier regard, et comme un clin d’œil, vous n’y verrez peut-être que le Q, symbole originel du T.O. Mais à mieux y regarder, ce sont clairement les deux initiales de Quartier Libre qui s’entremêlent.

Comme le précise Annie Dadoy, directrice adjointe du T.O : « Au-delà des lettres, ce sigle a été travaillé pour évoquer les paysages grandioses des terres du Nord. Votre imagination vous fera deviner une vague, un coucher de soleil ou encore une colline puis un vallon. ».



Puis, elle conclut avec son optimisme naturel : « En espérant que ces nouveaux emblèmes prennent vite place dans des agences de nouveau ouvertes. »

Contactez Quartier Libre Terres Celtes – Terres Nordiques - Terres Slaves

En départs garantis depuis 34 aéroports français ou frontaliers

GIR – Individuels – Groupe



Mail : agences@quartier-libre.fr

Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro

Tél : 04.78.53.39.28

