Nouvelle-Aquitaine : Millésime Privé a mis sur pied une nouvelle offre adaptée au déconfinement

Millésime Privé, agence réceptive spécialiste de la région Nouvelle-Aquitaine est prêt pour le déconfinement.



Fondée en 2017 par Frédéric Nau, l'activité de Millésime Privé a réellement démarré en 2019 a pour credo un concept qui se veut à l'opposé du tourisme de masse.



" Nous faisons découvrir notre région à travers l'art de vivre, la gastronomie, le vin, les spiritueux, ou encore le patrimoine à des groupes de 2 à 15 personnes le temps d'un long week-end ou d'une semaine. Bien sur nous avons le savoir-faire pour des groupes plus étoffés mais ce n'est pas notre cœur de cible " explique le fondateur.



La jeune entreprise a été comme l'ensemble du secteur impactée par la crise liée au coronavirus. " Les séjours prévus ont pu être décalés à l'automne, nous n'avons pas eu de grosses annulations" précise Frédéric Nau.



Tourné vers une clientèle essentiellement européenne et française, l'équipe de 3 personnes s'est retroussée les manches pour formuler une nouvelle offre tournée vers la proximité et les habitants de la région.