Nouvelle Calédonie Tourisme dévoile sa nouvelle campagne de promotion

Le choix de laisser les Calédoniens parler de leur île n'est pas anodin. Derrière chaque visage, chaque histoire, il y a une Nouvelle-Calédonie d'une manière plus intime, plus profonde.A travers les témoignages de footballeurs, d’experts en écologie marine, de sportifs de hauts niveaux, d’habitants et d’artisans locaux, la Nouvelle-Calédonie est décrite sous un aspect qui se veut plus, et nous dévoile la richesse de sa faune et de sa flore. L’office du tourisme souhaite par cette accroche