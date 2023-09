Nouvelles Frontières innove avec une toute nouvelle brochure coconstruite avec ses clients et prospects

Déjà plus de 55 ans que la marque iconique du marché du tourisme Français nous fait découvrir le monde. Toujours plus à l’écoute de ses clients et agents de voyage, la marque innove pour sa nouvelle collection et annonce des projets ambitieux pour les mois à venir, confirmant plus que jamais sa place de référence et de leader du secteur. Ses équipes nous dévoilent les coulisses et actualités qui feront bouger le marché du circuit ces prochains mois.

Rédigé par TUI France le Lundi 18 Septembre 2023

Nouveaux codes, nouvelle brochure Nous avons scanné, avec 80 clients, les brochures actuelles pour leur proposer plusieurs maquettes tests et coconstruire avec eux la brochure idéale pour notre collection 2024 » (brochure Nouvelles Frontières Collection 2024 accessible



Gregory Gérard, Directeur de la Production Nouvelles Frontières enchaîne : « nous avons aussi revu notre segmentation produit. A présent, nos circuits sont divisés en 3 expériences de voyages :



● Les Classiques : le programme idéal pour une première découverte de la destination, qui regroupe tous les incontournables.

● Les Signatures : où l’accent sur la rencontre et les échanges avec la population locale est particulièrement mis en valeur

● Les Grands Voyages : les circuits exceptionnels qui proposent la découverte de plusieurs destinations



Complétées par des sous-catégories du type ‘éthique’ pour les voyages/circuits orientés vers le tourisme durable, ‘sur les rails’ pour les voyages en train, ‘merveilles d’hiver’ pour nos produits hiver etc. « Logos, pictos, codes couleurs… tout a été pensé pour s’y retrouver facilement » précise Damien. « Et autre innovation, vous pourrez accéder au programme complet et détaillé du circuit qui vous intéresse en flashant le QR code de la page concernée » conclut-il.

Les attentes ont changé. « Nous avons mené une grande étude avec Opinion Way pour comprendre les besoins de nos clients et prospects : pourquoi et quand consultent-ils une brochure ? quelles informations cherchent-ils en priorité ? quels points faire ressortir ? etc… » explique Damien Poursin, le Responsable du Studio TUI France. «» (brochure Nouvelles Frontières Collection 2024 accessible ici ). Dorénavant, l’offre Nouvelles Frontières – circuits accompagnés, circuits privés et road trips - est donc regroupée dans une seule et même brochure. Format plus grand, papier de qualité, maquette simplifiée avec plus de photos et carte itinéraire mise en avant, le confort de lecture se trouve grandement amélioré.Gregory Gérard, Directeur de la Production Nouvelles Frontières enchaîne : « nous avons aussi revu notre segmentation produit. A présent, nos circuits sont divisés en 3 expériences de voyages :: le programme idéal pour une première découverte de la destination, qui regroupe tous les incontournables.: où l’accent sur la rencontre et les échanges avec la population locale est particulièrement mis en valeur: les circuits exceptionnels qui proposent la découverte de plusieurs destinationsComplétées par des sous-catégories du typepour les voyages/circuits orientés vers le tourisme durable,pour les voyages en train,pour nos produits hiver etc. « Logos, pictos, codes couleurs… tout a été pensé pour s’y retrouver facilement » précise Damien. «» conclut-il.

Quoi de neuf côté produit ? Près de 100 destinations et 300 itinéraires qui font rêver ! Canadavisions ou Parfums de Cuba y côtoient des produits plus confidentiels et fortement plébiscités par les voyageurs : Volcans et Peuples Oubliés au Costa Rica , Sur la Route de la Soie en Ouzbékistan ou Mosaïques de Cultures au Vietnam… de quoi faire rêver vos clients ! « Nous lançons une vingtaine de nouveautés » précise Grégory. « Un programme actif en Jordanie, un magnifique circuit privé en Mongolie ou encore un nouvel itinéraire pour découvrir le nord de l’Argentine. Et face à la demande, nous sommes très fiers de lancer 2 nouvelles destinations : la Nouvelle Zélande qui s’ouvre à nouveau au tourisme et les Seychelles avec une croisière de rêve ! ».



Romain Rortais, Directeur Formation & Support des ventes, complète : « Mon équipe et moi sommes aux cotés des agents de voyage pour les accompagner dans leur expertise produit Nouvelles Frontières ! Et bien sûr, nous sommes prêts à lancer notre programme de formation Collection 2024 ! Des nouveaux tutos et modules vous sont proposés en cette rentrée pour découvrir ces produits et destinations, mais aussi vous familiariser avec notre nouvelle brochure. Vous pouvez d’ailleurs retrouver replay de notre Journée de Formation qui s’est déroulée la semaine dernière. Entre présentiel et distanciel, ce sont 400 agents de voyages qui ont suivi la formation de la rentrée pour cette seconde édition du Live Nouvelles Frontières, c’est vraiment un programme à ne pas manquer pour vendre au mieux nos circuits ». Les équipes se mobilisent pour vous proposer des expériences hors du commun, comme « Le Rendez-vous Destination Nouvelles Frontières pas comme les autres : Cambodge », un évènement live le 2 octobre prochain qui présentera aux agences de voyages ce pays sous un angle nouveau et passionnant, animé par un expatrié français installé au Cambodge depuis 1996 qui assure des conférences uniques sur le circuit Cambodge Authentique proposé par Nouvelles Frontières.

Ce cru 2024 s’annonce une nouvelle fois foisonnant : ce sont près de 100 destinations et 300 itinéraires cousus mains avec passion par les Chefs de Produits Nouvelles Frontières qui vous sont proposés. Les bestsellers tels que lesouy côtoient des produits plus confidentiels et fortement plébiscités par les voyageurs :en Ouzbékistan ouau Vietnam… de quoi faire rêver vos clients ! « Nous lançons une vingtaine de nouveautés » précise Grégory. « Un programme actif en Jordanie, un magnifique circuit privé en Mongolie ou encore un nouvel itinéraire pour découvrir le nord de l’Argentine. Et face à la demande, nous sommes très fiers de lancer 2 nouvelles destinations :qui s’ouvre à nouveau au tourisme etavec une croisière de rêve ! ».Romain Rortais, Directeur Formation & Support des ventes, complète : « Mon équipe et moi sommes aux cotés des agents de voyage pour les accompagner dans leur expertise produit Nouvelles Frontières ! Et bien sûr, nous sommes prêts à lancer notre programme de formation Collection 2024 !. Vous pouvez d’ailleurs retrouver ici lequi s’est déroulée la semaine dernière. Entre présentiel et distanciel, ce sont 400 agents de voyages qui ont suivi la formation de la rentrée pour cette seconde édition du, c’est vraiment un programme à ne pas manquer pour vendre au mieux nos circuits ». Les équipes se mobilisent pour vous proposer des expériences hors du commun, comme «depuis 1996 qui assure des conférences uniques sur le circuitproposé par Nouvelles Frontières.

Et demain ? « Si les équipes sont en ordre de marche aujourd’hui, elles regardent déjà vers demain ! » s’enthousiasme Christophe Fuss, directeur général TUI France. « Nous avons lancé un groupe projet dédié à l’avenir de Nouvelles Frontières. Ce « lab » a pour mission de travailler sur nos axes d’innovation, en cohérence avec les nouvelles attentes du marché et de nos clients. Créations de nouvelles expériences de voyages et de nouveaux services, intégration des réflexions RSE, lancement d’études consommateurs etc., tout est balayé. « Restez à l’écoute, nous vous en dirons plus très vite ! » conclut Christophe.



Contact TUI France



TUI espace Pro :

www.espacepro.to



28 rue Jacques Ibert Levallois-Perret

Lu 175 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Iberostar Selection Lanzarote Park, un resort 5 étoiles pour toutes les générations Quartier Libre revient en force sur la Laponie suédoise en 2023/24