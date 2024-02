Nouvelles Frontières, un expert depuis plus de 30 ans de l’Asie du Sud-Est

Du 1er janvier au 31 mars, Nouvelles Frontières lance "l’Odyssée" afin de récompenser les agents de voyages qui vendront des circuits Nouvelles Frontières durant cette période. Les 14 meilleurs vendeurs et 2 autres agents de voyages tirés au sort parmi les dossiers vendus durant cette période auront la chance de participer à un voyage expérientiel dans une destination mythique, l’Argentine, du 22 au 30 mai 2024. Ce voyage restera inoubliable. Au programme : découverte de paysages spectaculaires, initiation à la délicieuse cuisine locale et au rythme envoûtant du tango, immersion au sein de la richesse culturelle du pays. C'est bien plus qu'un simple voyage, c'est une expérience qui restera gravée... A l’occasion de cette "Odyssée Nouvelles Frontières", TUI France s’intéresse aux spécificités de l’Asie du Sud-Est, une destination phare pour Nouvelles Frontières parmi les plus de 50 circuits, road trips proposés par la marque dans plus de 90 pays.



Rédigé par TUI France le Lundi 26 Février 2024

Près de 30 circuits accompagnés ou privés proposés par Nouvelles Frontières en Asie du Sud-Est Nouvelles Frontières propose en 2024 plus de 50 circuits, road trips dans plus de 90 pays. Parmi les destinations incontournables de la marque, l’Asie du Sud comprend 15 circuits accompagnés en groupe (9 au Vietnam, 2 au Cambodge, 2 au Laos/Cambodge, 1 au Laos, 1 Vietnam/Cambodge/Laos) et 3 circuits privés (2 au Vietnam, 1 au Cambodge/Laos) qui passent dans des sites incontournables comme la Baie d’Halong ou Hoi An mais cheminent aussi dans des régions reculées et hors des sentiers battus comme le Ha Giang proche de la Chine. Sept circuits comprennent des dates en petits groupes.



Nouvelles Frontières, un expert depuis plus de 30 ans du Vietnam



Parmi les cadeaux à rapporter conseillés par TUI France : café, thé, artisanat local, lanternes, habits sur mesure, robes traditionnelles, une calligraphie originale porte-bonheur réalisée par un maître calligraphe.



Pour les modalités de voyage, le passeport doit être valable 6 mois après la date de retour. Le visa n’est plus nécessaire jusqu’à 45 jours de séjour.



Un des circuits accompagnés en groupe les plus plébiscités chez TUI France est le circuit Nouvelles Frontières "



Afin d’être plus respectueux de l’environnement, Nouvelles Frontières a demandé à ce qu’une bonbonne d'eau soit gratuitement à disposition des voyageurs dans le bus pour éviter les bouteilles en plastique.

Nouvelles Frontières est expert depuis plus de 30 ans du Vietnam. C’est une destination idéale pour les amoureux de culture, d’histoire de l’Asie et de paysages exotiques. En fonction des régions, 3 climats différents (nord, centre, sud) mais TUI France recommande de s’y rendre entre novembre et avril. Concernant le budget, il faut prévoir entre 5€ et 8€ le repas. La monnaie locale est le dong.Parmi les cadeaux à rapporter conseillés par TUI France : café, thé, artisanat local, lanternes, habits sur mesure, robes traditionnelles, une calligraphie originale porte-bonheur réalisée par un maître calligraphe.Pour les modalités de voyage, le passeport doit être valable 6 mois après la date de retour. Le visa n’est plus nécessaire jusqu’à 45 jours de séjour.Un des circuits accompagnés en groupe les plus plébiscités chez TUI France est le De la baie d’Halong aux temples d’Angkor ". Cet itinéraire du Vietnam au Cambodge permet de découvrir le patrimoine exceptionnel de ces deux pays. Parmi les moments forts de ce voyage : le coucher de soleil sur la magnifique cité d’Angkor prisonnière d’arbres géants, les 3 jours de visites des temples d’Angkor, la croisière sur la baie d'Halong, en barque sur la baie d'Halong terrestre et en sampan dans le delta du Mékong, le dîner spectacle avec les danseuses d’Apsara, le dîner costumé royal à Huê. Pour les adeptes de souvenirs pas comme les autres, Nouvelles Frontières remet un cadeau à tous les voyageurs, une calligraphie originale porte-bonheur réalisée par un maître calligraphe. Ce souvenir est emblématique du Vietnam puisque c’est un art séculaire qui marie beauté, harmonie du geste et tradition.Afin d’être plus respectueux de l’environnement, Nouvelles Frontières a demandé à ce qu’une bonbonne d'eau soit gratuitement à disposition des voyageurs dans le bus pour éviter les bouteilles en plastique.

Nouvelles Frontières en immersion au Laos et au Cambodge depuis plus de 20 ans



Pour les voyeurs qui veulent s’immerger en pays khmer à la rencontre des minorités du fleuve Mékong ou dans des régions reculées peu visitées comme le Ratanakiri et le Mondolkiri, il faut tester le circuit Nouvelles Frontières "



Durant ce circuit, les voyageurs assistent à une conférence privée palpitante donnée à son domicile par un ancien reporter français de l’AFP (Agence France Presse), expatrié depuis 40 ans au Cambodge. Cette conférence témoigne des années sombres de guerre et elle est émaillée d’anecdotes vécues et des propres photos du reporter.



Les rencontres avec les habitants sont de vrais moments forts de ce voyage notamment lors des deux nuits chez l'habitant sur l'île de Koh Trong, au milieu du Mékong, et lors de la découverte des villages de minorités du Ratanakiri et Mondolkiri.



La visite des temples d'Angkor et du Preah Vihear, classés par l’UNESCO, marqueront vos mémoires. Les amoureux de la faune adoreront l’observation des dauphins de l'Irrawaddy, une espèce menacée. Les plus téméraires oseront déguster la spécialité locale : la mygale grillée !



Tout comme au Vietnam, afin d’être plus respectueux de l’environnement, Nouvelles Frontières a demandé à ce qu’une bonbonne d'eau soit gratuitement à disposition des voyageurs dans le bus pour éviter les bouteilles en plastique. Nous comptons sur les voyageurs pour apporter leur gourde.

