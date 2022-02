Nouvelles croisières, offres… CroisiEurope vogue vers la reprise !

TourMaG.com - Comment s’est déroulée l’année 2021 ?



Eric Collange : 2021 a été une année de transition. Nous avons recommencé à naviguer le 1er juillet et jusqu’au 31 décembre, pour profiter des marchés de Noël. Au vu du contexte, le bilan est plutôt correct.



Les croisières sur les fleuves de France ont bien fonctionné. Idem pour les itinéraires de La Belle des Océans en Corse et ceux de la Belle de l’Adriatique en mer Rouge.



Nous avons retrouvé, sur certaines dates, les niveaux de réservation de 2019.



TourMaG.com - Comment s’annonce la saison2022 ?



E. C. : La France et l’Europe vont encore, quelques temps, être le fer de lance de notre production.



Les prises de commandes ont débuté dès septembre 2021, et sur certaines semaines, elles étaient équivalentes à 2019. La vague Omicron a ralenti les réservations, mais depuis mi-janvier, la courbe des ventes a progressé.



Notre force réside dans nos bateaux de petites capacités, cela rassure les clients et nous permet d’en toucher de nouveaux en France et en Europe.



Au fur et à mesure, les contraintes sanitaires se lèvent. D’ailleurs au Portugal, le test n’est plus obligatoire. Cela vient de tomber. Dès qu’il y a une levée des restrictions, on assiste à un engouement et un pic de réservations.



Nous allons pouvoir reprendre nos navigations en Europe, fin mars, tous les pays sont en train de s’ouvrir. Nous sommes très optimistes cette saison.