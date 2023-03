Croisieurope veut se rapprocher encore davantage des agences de voyages

TourMaG : Est-ce que la clientèle groupe est de retour ?



Éric Collange : Oui. Nous avons même des demandes de dernière minute. Nous avons actuellement des demandes sur mai et juin, sur des groupes de 30 à 40 pax. C'est intéressant, cela nous permet de compléter le remplissage des navires.



TourMaG : Plus globalement constatez-vous une accélération des ventes de dernière minute ou au contraire davantage d'anticipation ?



Éric Collange : La majorité des réservations concernent avril, mai et juin et en même temps septembre et octobre sont aussi très bien remplis.



Sur l'été comme je le disais précédemment, nous comptons sur nos offres familles pour booster juillet et août qui ne sont pas les mois de départs traditionnellement les plus importants chez Croisieurope.



TourMaG : Comment anticipez-vous 2024. L'activité sur 2023 est tirée notamment par la forte envie de voyager des clients. En sera t-il de même en 2024 ?



Éric Collange : Cela pourrait être un sujet d'inquiétude mais deux éléments me font dire que 2024 s'inscrira aussi sur la même tendance.



D'une part, la programmation des autocaristes est supérieure à 2023, et d'autre part, nous enregistrons une demande pour les groupes, notamment des affrètements pour 2024.



A l'heure où je vous parle, la tendance est identique à 2023.