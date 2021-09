Occitanie : "Convergences Touristiques", thème des 3èmes Rencontres partenariales

Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie organisera les 3èmes Rencontres partenariales sous le thème "Convergences touristiques" les 9 et 10 novembre 2021 à la Grande-Motte.



La manifestation sera tournée vers "le changement, l’adaptation, la transformation des destinations, de communiquer, de vendre, d’observer…."



Au programme : débats, échanges et prises de position qui " orienteront l’action future du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie ".



L'évènement sera organisé sur un lieu unique, dans lequel les participants seront transportés en transport collectif. Un lieu unique a été également choisi pour l'hébergement.



Les participants qui ne pourraient pas se déplacer pourront suivre à distance quelques temps du programme, diffusés en live sur le site de l’événement.