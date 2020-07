Oleaday Des émotions en toutes saisons

Oleaday est une agence réceptive. Basé à Bonifacio, Oleaday propose une autre vision du tourisme, en favorisant proximité, respect de la nature et du patrimoine, au cours de voyage durant la basse saison (de Septembre à Juin).

Mardi 28 Juillet 2020

OLEADAY



Juillet 2018



APST



IM02A180003



Oleaday produit des packages à forte valeur-ajoutée pour les professionnels (B2B), à destination de groupes.



L’agence se donne pour mission de faire découvrir le sud aux voyageurs sous un regard singulier, intimiste et authentique. Oleaday, c’est donc le concept innovant de vacances dans le sud de la France, pour faire le plein d’émotions hors-saison.



Même si le Sud de la France est une des destinations préférées des Français, passer des vacances en Corse, au Pays-Basque ou en Provence en plein été n’est pas toujours idyllique : les tarifs explosent, le tourisme de masse bat son plein, les commerçants sont surmenés et la nature étouffe.



Hors saison, beaucoup de touristes ont le réflexe de partir à l’autre bout de la planète pour se dépayser. Toutefois, il n’y a pas de besoin de faire des milliers de kilomètres pour trouver le bien-être et la douceur de vivre : en automne, en hiver et au printemps, le sud de la France rayonne, offrant des émotions, des lumières et des ambiances uniques.



C’est donc pour proposer une autre vision du tourisme du tourisme que Marie Rabaud a créé Oleaday, agence 100% web.



Oleaday se différencie de toute autre agence réceptive française au travers des 3 démarches suivantes :



• Tourisme hors-saison. Oleaday est la seule agence de tourisme en France à s’être positionnée aussi clairement sur le hors-saison. Marie et son équipe sélectionnent des destinations à l’ensoleillement exceptionnel toute l’année et font profiter les voyageurs de tarifs négociés et de sérénité au cœur d’une nature encore vierge.



• Focus sur le sud de la France. Voyager en France s’inscrit dans une démarche engagée et éco-responsable, qui privilégie les producteurs locaux, les circuits courts et les vols court-courriers. Les séjours d’Oleaday sont tous personnalisables en fonction des envies des voyageurs.



• Tourisme en petits groupes. Oleaday organise des séjours en petits groupes, riches en rencontres humaines, qui proposent des activités inédites. L’agence propose par exemple un « girls camp » entre copines à Bonifacio, une route des vins en Corse, des rallyes touristiques, des mini-raids sportifs, des randonnées en étapes, des séjours entre neige et sable en Corse du sud, des packs d’enterrement de vie de jeune fille ou de jeune garçon, ou encore des séjours consacrés au yoga et à la méditation.



« Avec Oleaday, on peut dîner un soir d’hiver dans une cidrerie basque, descendre les pistes enneigées de Ghisoni, en Corse en profitant d’une vue incroyable sur la mer, ou encore savourer des oursins sur la plage en plein mois de février. »





Tous les packages d’Oleaday sont disponibles à portée de clic sur le site www.oleaday.com. Les séjours Oleaday sont toujours orientés art de vivre, bien-être et sport. Ils sont conçus pour les professionnels en quête de voyage loisirs (associations, clubs, comités d’entreprise, écoles) au travers d’offres de randonnées, raids, rallyes, retraites yoga mais aussi pour les entreprises en recherche d’incentives et team-building exceptionnels, séminaires et congrès.





Adresse postale : Giovasole, Port de Plaisance, 20169 BONIFACIO



Site web : www.oleaday.com



