Olivier Kervella (Kappa Club) : "Il est très compliqué de se projeter sur la saison été"

TourMaG.com - Comment anticipez-vous la prochaine saison été ?



Olivier Kervella : Pour l'instant tant que nous sommes en confinement il est très compliqué de prendre position. Plusieurs questions se posent : quand va intervenir le dé-confinement et comment, sera-t-il partiel ou total ? Est ce qu'il aura lieu mi-mai ou début juin ?



Est ce que les Français auront le droit de voyager et surtout les pays seront-ils prêts à les accueillir. C'est vraiment pré-maturé de poser la question de la saison été, nous ne savons pas.



Nous suivons de très prés l'évolution de la situation, mais pour l'instant elle ne semble pas évoluer dans le bon sens. La saison été risque d'être compromise.



Si la France s'oriente vers le dé-confinement partiel, cela sera très pénalisant. Si nous regardons ce qui va se passer en Italie, les restaurants ne seront pas ouverts, je ne vois comment les voyages seront autorisés. Et en tant que citoyen je trouverais cela normal.



TourMaG.com - Que dites-vous aux clients ?



Olivier Kervella : Pour l'instant nous leur disons d'attendre. Nous proposons le report pour les voyages jusqu'au 15 mai 2020 mais nous allons prochainement décaler jusqu'au 30 mai 2020.



Nous regardons pour reporter les voyages en octobre ou pour 2021. La difficulté c'est que des destinations comme la Grèce, l'Espagne et l'Italie seront fermées en octobre.