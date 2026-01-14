Oman Air annonce une liaison directe entre Mascate et Kigali

La vision du Rwanda est de favoriser une connectivité directe afin de permettre le développement de la coopération entre les États, avec pour objectif d’établir Kigali comme un hub international pour l’aviation ainsi que pour les activités économiques et sociales

Oman Air a annoncé l’ouverture prochaine d’une liaison directe entre Rwanda, à l’occasion d’une cérémonie officielle organisée à Mascate.Cette nouvelle liaison s’inscrit dansdont le développement touristique et économique est en progression.Elle vise à, notamment pour les déplacements touristiques, économiques et liés au secteur MICE.", a déclaré, ministre d’État chargé des Infrastructures pour le Rwanda.Les vols Oman Air entre Mascate et Kigali devraient. Les informations relatives aux horaires et aux fréquences seront communiquées ultérieurement.