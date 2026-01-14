TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Oman Air annonce une liaison directe entre Mascate et Kigali

Une nouvelle route reliant le Sultanat d’Oman et l’Afrique de l’Est


Oman Air devrait lancer, à compter de juin 2026, des vols directs entre Mascate et Kigali, sous réserve des autorisations réglementaires.


Rédigé par le Mercredi 14 Janvier 2026

Oman Air a annoncé l’ouverture prochaine d’une liaison directe entre Mascate et Kigali, capitale du Rwanda, à l’occasion d’une cérémonie officielle organisée à Mascate.

Cette nouvelle liaison s’inscrit dans le renforcement des relations bilatérales entre Oman et le Rwanda, pays d’Afrique de l’Est dont le développement touristique et économique est en progression.

Elle vise à soutenir le développement des échanges entre les deux pays et à améliorer la connectivité entre le Moyen-Orient et l’Afrique de l’Est, notamment pour les déplacements touristiques, économiques et liés au secteur MICE.

"La vision du Rwanda est de favoriser une connectivité directe afin de permettre le développement de la coopération entre les États, avec pour objectif d’établir Kigali comme un hub international pour l’aviation ainsi que pour les activités économiques et sociales", a déclaré Uwihanganye Jean de Dieu, ministre d’État chargé des Infrastructures pour le Rwanda.

Les vols Oman Air entre Mascate et Kigali devraient débuter en juin 2026. Les informations relatives aux horaires et aux fréquences seront communiquées ultérieurement.

A lire aussi : Au Rwanda, le pari d’un tourisme élitiste


AirMaG

