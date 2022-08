Laurent Recoura part relancer Air Mauritius

La dernière fois que nous avons entendue parler de Laurent Recoura, c'était en octobre 2019.Celui qui s'est fait un nom dans le ciel mondial en tant que serial redresseur de compagnies, était alors vice-président en charge des ventes d'Oman Air. La crise sanitaire et le changement de modèle, du transporteur ont eu le poste du Français, comme de très nombreux expatriés dans le sultanat.Après deux ans et le lancement dans réceptif en Finlance,La compagnie aérienne est en pleine relance, après un sauvetage en fin d'année 2021. L'Île Maurice a rouvert ses frontières en octobre 2021, permettant aux avions de la compagnie nationale d'opérer à nouveau.Les opérations commerciales régulières vers Paris, Londres, Mumbai, Johannesburg, Madagascar, la Réunion et Rodrigues ont repris progressivement et les fréquences de vols ont été consolidées.