Oman : reprise des vols internationaux le 1er octobre 2020

Jeudi 1er octobre 2020, l’aéroport de Mascate rouvre et reprend son trafic aérien international.Cette réouverture permet à la compagnie nationale Oman Air de redécoller, indique un communiqué de l'office du tourisme du Sultanant d'Oman.Et même si pour le moment la reprise du trafic en Europe se fait depuis Francfort et Londres, Oman Air met en place dès le 1er octobre des connexions au départ de Paris, Lyon et Nice avec Lufthansa et Air France pour rejoindre Mascate, via ces 2 villes.D'autres compagnies desserviront égalementSeuls les ressortissants étrangers, y compris français, titulaires d’une carte de résident valide en Oman, sont autorisés à entrer sur le territoire, ainsi que les Omanais.