Omicron : Israël ferme ses frontières pendant 14 jours

"quarantaine complète"

"Imposer des restrictions aux frontières du pays n'est pas une mesure facile ; cependant, elle est à la fois nécessaire et temporaire. Certains secteurs seront touchés, comme le tourisme et le transport aérien, et nous y pensons. Le plus important : face à une menace, il faut plusieurs couches de protection. "

subiront un test PCR à leur arrivée en Israël, après quoi ils entreront en quarantaine à domicile.S'ils subissent un deuxième test PCR le septième jour avec un résultat négatif, ils seront libérés de la quarantaine.(la liste complète a été publiée par la direction de l'information sur la lutte contre le coronavirus) subiront un test PCR à leur atterrissage en Israël, après quoi ils entreront en quarantaine dans un hôtel désigné jusqu'à ce que les résultats soient reçus. En cas de résultat négatif, ils seront transférés en quarantaine à domicile et le septième jour, ils subiront un nouveau test PCR.Sans deuxième test supplémentaire, les voyageurs vaccinés ou non devront effectuer uneprécise le gouvernement.Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré Israël a enregistré un cas confirmé de contamination par le nouveau variant Omicron.