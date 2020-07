Ordonnance : les consommateurs auront-ils la peau des agences de voyages ?

Suivra-t-il les arguments et se déjugera-t-il, arguant de la supériorité et de la supranationalité des Directives européennes sur la loi et les règlements français ?



Bien malin qui pourra le dire, même si la logique voudrait que la docte assemblée, qui a passé au crible l'Ordonnance 2020-315 avant sa promulgation, ne retoque pas le texte voulu par le Gouvernement, compte tenu des circonstances exceptionnelles nées de la pandémie.



Mais on n’est jamais à l’abri d’un revirement de Jurisprudence.



Si tel était le cas, UFC-Que Choisir et CLV porteraient une lourde responsabilité morale. Car les consommateurs, leurs adhérents, en seraient les premières victimes.



Et elles le savent parfaitement : les agences de voyages ne sont pas aujourd’hui en mesure, pour la plupart, de rembourser les consommateurs.



Et pour cause : elles sont, elles aussi, victimes du non remboursement des avances effectuées pour la réservation des billets d’avion et des hôtels.



Qu’à cela ne tienne. Suivant le principe “après nous le déluge”, les deux associations espèrent probablement que les organismes de garantie (APST et banques) prendront le relais pour rembourser les consommateurs ?



Grave erreur là encore : la défaillance de Thomas Cook a mis sur la paille l’Association de solidarité. Les banques ? Bon courage !



Quant à une hypothétique prise en charge par l’Etat, n’en parlons pas. Même si la méthode Coué fonctionne à plein sur le sujet dans les chaumières, il y a fort à parier qu’il s’écoulera des années avant que les consommateurs perçoivent le moindre centime.



Croyez-moi, Messieurs les dignes représentants des consommateurs : ne vous tirez pas une balle dans le pied car un tiens vaut mieux que deux tu l’auras.



Revenez à la table des négociations pour la paix des Braves. Vous avez plutôt intérêt à renflouer les agences de voyages qu’à couler leurs entreprises et leur réputation !