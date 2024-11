Orlando, la capitale des parcs d’attraction

Entretien avec Casandra Matej, President & CEO de Visit Orlando.



Rédigé par Brand USA le Mercredi 6 Novembre 2024

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre destination ?

Orlando est la capitale mondiale des parcs d’attraction et la destination la plus visitée des États-Unis, ayant accueilli 74 millions de visiteurs en 2023.

Avec sept des plus grands parcs d’attraction du monde, des parcs aquatiques, des activités coté nature, des quartiers animés, une scène gastronomique dynamique avec des restaurants primés au guide Michelin et un agenda bien rempli de spectacles et d'événements sportifs, Orlando est une destination diversifiée, accueillante et inclusive pour tous les voyageurs.



Quels sont les 3 incontournables de la destination ? ● Les parcs à thème

Orlando abrite sept des plus grands parcs d’attractions du monde, dont Walt Disney World Resort, Universal Orlando Resort et SeaWorld Orlando.



● Aventures en plein air

Les expériences de plein air englobent des activités à sensations fortes - comme la tyrolienne au-dessus des alligators ou le deltaplane - tout comme des activités plus paisibles, comme le kayaking dans des sources naturelles cristallines ou le snorkeling en compagnie de lamantins.



● La scène culinaire d'Orlando

La scène gastronomique d'Orlando s’étoffe chaque année avec des Chefs reconnus au niveau national, de nouveaux restaurants de chefs célèbres et des cuisines variées pour tous les budgets et tous les goûts, soit au total plus de 6 000 restaurants représentant 40 cuisines internationales différentes.



Le saviez-vous ?

- Orlando est la destination la plus visitée des États-Unis, avec plus de 73 millions de visiteurs en 2023.

- Orlando est la capitale mondiale des parcs d’attraction et abrite sept des plus grands parcs à thème du monde.

- Orlando est la capitale d'Halloween, avec trois mois de célébrations pour tous les âges.





Quelle est votre grande nouveauté pour 2025 ? Vols

Air France reliera Paris-Charles de Gaulle à Orlando à compter du 21 mai 2025, à raison de 4 vols par semaine les lundis, mercredis, vendredis et dimanches.

Les vols seront assurés en Airbus A350-900 équipés de 34 sièges en cabine Business, 24 en Premium et 266 Economy.

Cette nouvelle ligne sera la 18eme destination d’Air France aux Etats-Unis.



Parcs d’attractions

Le quatrième parc à thème d'Universal Orlando Resort, Universal Epic Universe, ouvrira en 2025, transportant les visiteurs dans des mondes expansifs avec plus de 50 attractions, divertissements, restaurants et boutiques.

Une piste d'essai réaménagée, présentée par Chevrolet, ouvrira à l'EPCOT de Walt Disney World en 2025, célébrant l'évolution de la mobilité au cours des 100 dernières années, tout en mettant en lumière le passé, le présent et l'avenir.

Au printemps 2025, SeaWorld Orlando dévoilera le premier théâtre volant entièrement immersif au monde sur le thème de l'Arctique, invitant les visiteurs à découvrir l'Arctique en survolant des paysages glacés, en poursuivant des aurores boréales éblouissantes, en plongeant sous des eaux gelées et en rencontrant des animaux sauvages majestueux.



Hôtels

Universal Orlando Resort ajoutera 1 500 chambres au parc hôtelier de la destination, avec l'ouverture d'Universal Stella Nova Resort le 21 janvier 2025 et d'Universal Terra Luna Resort le 25 février 2025. Les nouveaux établissements proposeront 750 chambres doubles avec des fenêtres de vaisseaux spatiaux, plusieurs restaurants et des piscines, des centres de fitness, des salles de jeux et bien plus encore.



Villatel Orlando Resort, situé dans la zone d'International Drive, a entamé une ouverture progressive, proposant des locations de villas privées avec des équipements et des normes de type hôtelier. La propriété sera équipée d'un parc aquatique avec d’énormes toboggans, d’une rivière paresseuse et d’un restaurant. À l'achèvement des travaux en 2025, l'ensemble du complexe comptera 526 unités comprenant des suites de style appartement et des maisons individuelles.



Avez-vous des conseils à donner aux voyageurs français ? N'essayez pas de tout voir en un seul voyage ! Faites appel à un conseiller en voyages de confiance, qui vous aidera à classer par ordre de priorité les choses que vous devez absolument faire, et gardez le reste pour un voyage ultérieur.



Bien qu'Orlando soit réputée pour être une destination familiale de premier plan, ne négligez pas l'attrait de la ville pour les adultes sans enfants. Les restaurants et la vie nocturne d'Orlando, ainsi que ses quartiers uniques, les arts et la culture, les aventures en plein air et les expériences de shopping, séduisent tout particulièrement les personnes voyageant sans enfants.



Pour en savoir plus : www.visitorlando.org

